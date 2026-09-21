Boletos para Mentiras All-Stars con Belinda y Danna: ¿Cuándo será la función y la preventa de entradas?

Mentiras All-Stars Belinda y Danna regresarán a una nueva fecha de esta función especial, pero sin Mariana Treviño.

Después de su reciente éxito en el Auditorio Nacional, Mentiras All-Stars tendrá una nueva fecha protagonizada por Belinda y Danna. Dos de las estrellas del Pop mexicano más importantes de la actualidad se reunirán de nueva cuenta para contar esta historia musical junto con integrantes del elenco original y de Menti-Drags. Te decimos lo que tienes que saber.

¿Cuándo será la nueva función de Mentiras All-Stars con Belinda y Danna?

Por medio de sus redes sociales oficiales, la producción de Mentiras informó que abrirán una nueva fecha única con Belinda y Danna para este próximo domingo 8 de noviembre a las 16:30 horas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Ambas estarán regresando en sus respectivos papeles de Daniela y Yuri junto con integrantes de los elencos originales y de Menti-Drags.

El pasado sábado 12 de septiembre, ambas coincidieron en una función especial, donde también participó Mariana Treviño, quien interpretó a Lupita en la serie de Mentiras producida y estrenada por Prime Video. La reacción de público fue favorable tanto en el Auditorio como en las redes sociales, destacando la presencia, carisma y la química entre las actrices, particularmente con Belinda y Danna compartiendo el escenario.

¿Cuándo y dónde comprar boletos para Mentiras All-Stars?

La preventa de entradas ya está disponible a partir de las 11:00 horas de este lunes 21 de septiembre y hasta el miércoles 23 de septiembre para personas usuarias de tarjetas de crédito y débito Banamex participantes con la posibilidad de diferir las compras de hasta 3 meses sin intereses.

Estas se encuentran disponibles a través del sitio oficial de Ticketmaster, por lo que deberás ingresar con tu cuenta y con tu tarjeta participante para poder acceder a esta venta anticipada.