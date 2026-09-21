HUMBE en CDMX 2026: fecha y boletos para su último concierto

Humbe anuncia concierto Final en la Arena CDMX Foto: Instagram @noise.producer

Después de recorrer México, Estados Unidos, Europa, Australia y Japón, HUMBE ya tiene fecha para cerrar una de las etapas más importantes de su carrera. El cantante, compositor y productor anunció el concierto final de su DUEÑO DEL CIELO TOUR, que llegará a la Arena Ciudad de México.

La presentación marcará el cierre definitivo de una gira que ha llevado al artista a distintos escenarios alrededor del mundo y que, además, representa el último capítulo de una trilogía conceptual integrada por sus álbumes ESENCIA, ARMAGEDÓN y DUEÑO DEL CIELO.

¿Cuándo será el último concierto de HUMBE?

El cierre del DUEÑO DEL CIELO TOUR será el 3 de diciembre de 2026 en la Arena Ciudad de México, uno de los recintos de mayor capacidad para espectáculos en la capital.

El éxito de la gira ha sido tal que habrá superado los 70 conciertos en siete territorios cuando llegue a su última presentación, convirtiéndose en el recorrido más extenso realizado por HUMBE hasta ahora.

La gira ha contemplado 20 fechas en México, 24 en Estados Unidos, nueve en Europa, tres en Australia y una en Japón, además de otras 13 presentaciones que todavía están programadas para Latinoamérica antes de llegar al gran cierre.

Humbe anuncia concierto Final en la Arena CDMX Foto: Zignia Live

¿Cuándo salen los boletos para HUMBE en CDMX?

Los seguidores de HUMBE tendrán una preventa exclusiva para fans los días 23 y 24 de septiembre de 2026.

Posteriormente, la venta general comenzará el 25 de septiembre.

Cabe destacar que la Arena Ciudad de México tiene capacidad para más de 22 mil personas, por lo que el cierre del tour apunta a convertirse en una de las presentaciones más grandes de esta etapa del artista.

HUMBE termina una etapa con DUEÑO DEL CIELO

Este concierto en Ciudad de México representa el cierre de un proceso creativo que comenzó con ESENCIA, continuó con ARMAGEDÓN y llegó a su conclusión con DUEÑO DEL CIELO.

La trilogía permitió a HUMBE desarrollar una narrativa musical que acompañó una etapa importante de su evolución artística, mientras su público crecía tanto en México como en otros países.

Ahora, el DUEÑO DEL CIELO TOUR se acerca a su último capítulo. Después de más de 70 presentaciones y un recorrido internacional, HUMBE volverá a la Ciudad de México para despedir esta era frente a sus seguidores.