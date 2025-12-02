¡Chayanne y 31 Minutos lanzan nuevo éxito! Esto es todo lo que tienes que saber sobre el hit del momento

¡Chayanne y 31 Minutos lanzan nuevo éxito! Esto es todo lo que tienes que saber sobre el nuevo hit del momento

Cada fin de año, la tienda departamental Falabella lanza una campaña navideña que en Chile se ha convertido en ritual y tradición; sin embargo, este 2025 lo llevaron al límite, logrando una combinación que nadie se hubiera imaginado: Chayanne y 31 Minutos.

Así es, el papá de toda Latinoamérica con los títeres más queridos del mundo e íconos musucales tras el lanzamiento de su Tiny Desk, sorprendieron con el villancico que no sabíamos que necesitabamos.

Esta edición no solo mantiene viva esa costumbre navideña, sino que le da un twist emocional mezclado con humor y una onda musical que pega directo en la vibe del “yingubel”.

“La Navidad es más linda cuando la vemos con ojos de niño”

La idea central de la campaña se apoya en un solo mensaje: “La Navidad es más linda cuando la vemos con ojos de niño”. En un cierre de año donde todo mundo corre, planea, compra, organiza y se estresa, Falabella propone bajar tantito el ritmo y recordar que lo simple también es bonito y está bien.

El comercial busca dar un abrazo después de un día pesado. Humor ligerito, música suave y una vibra que recuerda que no todo tiene que ser perfecto para ser memorable.

Chayanne y 31 Minutos: crossover

“El trabajo de este año tenía una complejidad especial: cómo renovar un ícono nacional. Juntar a Chayanne con 31 Minutos es un éxito de Navidad, un lindo regalo musical, sin ninguna otra pretensión”, afirma Christian Bayer, Director General Creativo de DYU.

Algo que llama la atención es que Falabella y DYU aseguran haber decidido integrar a 31 Minutos incluso antes de su boom del Tiny Desk de octubre 2025, lo que deja claro que la jugada fue estratégica, no oportunista.

Ahora sí, adelante con esta obra de arte: