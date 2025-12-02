Dua Lipa en su penúltimo concierto en México: fans esperan que la canción sorpresa sea “Oye Mi Amor”

Dua Lipa

La expectativa creció entre los fans cuando circuló en redes la posibilidad de que Dua Lipa interpretara en su concierto en Ciudad de México —como parte de su gira Radical Optimism Tour— un cover sorpresa del emblemático tema Oye mi amor, clásico de Maná. Esa canción figuraba entre las favoritas en las apuestas hechas por seguidores del show.

Al final, la noche del 1 de diciembre, Dua Lipa decidió rendir homenaje a la música mexicana con un giro inesperado: en lugar del rock-pop de Maná, sorprendió al público con una versión del bolero Bésame Mucho, clásico de Consuelo Velázquez. El tema fue el cover sorpresa de su presentación en el Estadio GNP Seguros, arrancando gritos y emoción entre los asistentes.

CANCIÓN SORPRESA OYE MI AMOR Y ALPARECER VIENE CON INVITADO

AHHHHH pic.twitter.com/pwIN0YcYS3 — ILY dua 🗝️ (@dua_ily) December 2, 2025

Un cierre vibrante de gira

Durante el concierto, Dua Lipa interpretó sus éxitos más reconocidos —como “New Rules”, “Levitating” y “Houdini”— y además reafirmó su cariño por México con “Bésame Mucho”. En el escenario, agradeció en español al público mexicano: “Gracias por hacerme sentir en casa”, expresó, subrayando su conexión con la audiencia local.

Este show marca el penúltimo paso en la gira Radical Optimism de 2025, que cierra en Ciudad de México con fechas programadas para el 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.

La elección de “Bésame Mucho” como canción sorpresa demuestra una vez más la intención de Dua Lipa de rendir tributo a las raíces musicales de cada país que visita, aunque la posibilidad de escuchar “Oye mi amor” —aunque se desvaneció esta vez— sigue viva entre sus seguidores.