Vita Set presenta nueva versión de “POST-APOCALIPSIS” junto a Juan Baro

Vita Set Foto: Cortesía

La banda argentina Vita Set continúa ampliando su propuesta audiovisual y conceptual con el lanzamiento de una nueva versión de “POST-APOCALIPSIS”, tema que ahora cobra vida al lado del músico y productor Juan Baro. La colaboración surge a un año del álbum ZONA CERO, un proyecto que explora escenarios futuristas y distópicos inspirados en películas, libros y cómics sobre el apocalipsis.

En esta reversión, la banda se adentra en una atmósfera pensada para la pista de baile: beats enérgicos, máquinas de humo imaginarias y un juego de luces que parece trasladar al oyente a un club subterráneo. La participación de Juan Baro se hace presente tras el primer coro, cuando su voz y unas guitarras procesadas elevan la intensidad hacia un cierre explosivo.

ZONA CERO ya había generado remezclas con productores latinoamericanos como Come To Me, Manu Tello, Martín Dubiansky y K1che, reafirmando el interés de Vita Set por construir una comunidad creativa alrededor de su música.

La banda presentó esta nueva versión en vivo el 13 de noviembre en La Plata, su ciudad natal. Integrada por Franco Armisen, Ignacio “Tato” Urbiztondo, Manuel Álvarez y Santiago Hernández, Vita Set ha crecido de forma constante desde sus primeros discos, La Edad de Oro (2018) y Affaire (2021), que les abrieron espacio en escenarios de Argentina y México.

El vocalista Tato visitó recientemente la Ciudad de México para realizar presentaciones acústicas en La Roma Records y la Alameda Central, además de participar en diversas actividades de prensa.

Esta gira relámpago reafirma su interés por seguir construyendo una relación estrecha con el público mexicano, vínculo que inició durante su participación en el Festival Cervantino en 2022.

La banda adelanta que pronto habrá más noticias sobre su regreso a México.