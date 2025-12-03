Boletos para “Los Vecinos” de Bad Bunny: así puedes comprar entradas en la nueva sección del concierto

Boletos para "Los vecinos" de Bad Bunny en México La nueva sección estará disponible detrás del escenario principal para los shows de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

Los esperados conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México ya casi comienzan y tú todavía puedes ser parte del DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour. Luego de la polémica noticia de que “La Casita” icónica de este show estará ubicada en la zona General B, Ticketmaster estará poniendo a la venta las entradas de la sección “Los Vecinos”, que estará ubicada en la parte de atrás del escenario principal

¿Cuándo se abren los boletos de “Los Vecinos” para Bad Bunny en México 2025?

En el sitio oficial de la boletera aparece que a partir de las 14:00 horas de este miércoles 3 de diciembre se abrirá una venta general para poder comprar todavía algunas entradas para los conciertos de Benito, aunque se espera que sean muy limitadas y se agoten rápidamente.

miércoles 10 de diciembre: poca disponibilidad

jueves 11 de diciembre: poca disponibilidad

viernes 12 de diciembre: poca disponibilidad

lunes 15 de diciembre: poca disponibilidad

martes 16 de diciembre: sin disponibilidad

viernes 19 de diciembre: poca disponibilidad

sábado 20 de diciembre: sin disponibilidad

domingo 21 de diciembre: poca disponibilidad

Boletos de Bad Bunny La venta general comenzará a las 14:00 horas de este miércoles 3 de diciembre para la sección "Los Vecinos".

Esta nueva sección serán boletos sin numeración y estarán ubicados en la parte anterior al escenario principal, mientras que “La Casita” se ubicará en la zona de General B

Escenario de Bad Bunny en México para el Estadio GNP Seguros

Escenario para Bad Bunny en México El show de 'Benito' contará con "La Casita" en General B, el escenario principal y esta nueva sección de "Los Vecinos".

¿Cuál es la polémica con “La casita” de los conciertos de Bad Bunny en México?

La polémica de “La Casita” en los conciertos de Bad Bunny en México surge durante su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” en el Estadio GNP Seguros, programados del 10 al 21 de diciembre de 2025. “La Casita” es una estructura escénica que replica una casa típica puertorriqueña y funciona como escenario secundario donde el artista interpreta una parte significativa del show, incluyendo colaboraciones y segmentos íntimos.

La controversia estalló porque esta instalación se colocará en la sección General B, una zona tradicionalmente más alejada del escenario principal y con boletos más baratos (alrededor de 2 mil pesos), lo que altera la dinámica esperada de visibilidad y proximidad en el venue.

Quienes compraron entradas en General A (alrededor de 4 mil 863 pesos) y otras secciones más costosas, como Pit A y B (más de 12 mil pesos), se quejan porque pagaron precios premium esperando una vista privilegiada cerca del escenario principal, pero con “La Casita” en General B, esa zona económica obtiene una experiencia más cercana durante gran parte del concierto.

Esto genera sensación de injusticia y sobrecosto, ya que no se informó previamente sobre esta disposición, llevando a demandas de reembolsos o compensaciones ante instancias como Profeco, aunque Ticketmaster solo permite devoluciones en casos de cancelación o posposición del evento