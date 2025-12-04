Llega la Feria Internacional de la Piñata con todo y La Arrolladora: fechas, lugares y actividades

Feria Internacional de la Piñata (SECTUR)

El Estado de México se llenará de colores con edición 40 de la Feria Internacional de la Piñata, la cual se celebrará de este 4 y hasta el 7 de diciembre en la localidad de Acolman.

“Aquí no solo verás piñatas, disfrutarás de auténticas obras de arte creadas por maestras y maestros artesanos que transforman el papel en historias”, indicó la Secretaría de Turismo (SECTUR), en un publicación en sus redes sociales.

Asimismo, la dependencia indica que tendrán talleres en vivo, donde los asistentes podrán descubrir técnicas tradicionales de elaboración de piñatas y tras terminarla, llevarsela “para tu celebración”.

Además, el Festival contará con un pabellón gastronómico que incluira puestos de ponche, tamales, barbacoa, dulces típicos y antojitos de estas fechas decembrinas.

Presentaciones musicales y danzas

SECTUR agregó que, la Feria incluirá presentaciones de danzas, exposiciones y actividades culturales para toda la familia, así como presentaciones musicales que incluirán a la Arrolladora Banda el Limón.