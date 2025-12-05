Muere Eduardo Manzano, reconocido comediante mexicano e integrante de ‘Los Polivoces’

Eduardo Manzano "Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso", escribió el hijo menor del reconocido comediante.

México inicia esta mañana vistiendo de luto ante la pérdida de uno de sus comediantes y actores más reconocidos, el talentoso “Polivoz”, Eduardo Manzano, cuya muerte fue confirmada este viernes 5 de diciembre a través de una publicación realizada por su hijo.

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido”, escribió en su mensaje, resaltando los valores que Eduardo Manzano representó a lo largo de su vida, no sólo con su trabajo sino también con su humanidad bondadosa, inteligente y extraordinaria.

A través de su mensaje en la publicación de Instagram, Lalo Manzano —el mayor de los hijos del comediante—, destacó el trabajo de su padre y el amor que este tenía a su profesión.

“Detrás de cada chiste, había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía, y detrás de cada sonrisa había un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles”, escribió.

El mundo del espectáculo se despide de Eduardo Manzano

La noticia sacudió el mundo del escenario mexicano, figuras del espectáculo que no tardaron en acercarse al hijo del Polivoz para presentar su pésame, tanto como expresar el apoyo a la familia y resaltar el cariño que tenían por Manzano.

A su vez, las mexicanas y mexicanos se unieron a la tristeza de su pérdida, destacando la alegría que el comediante llevó a cada hogar con su talento y natural simpatía.

Lalo, su hijo, finalizó el mensaje afirmando que el legado de Eduardo Manzano no se limita al escenario, sino que continuará viviendo en “las personas que transformó con una sonrisa”.

¿Quién era Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano nació el 18 de julio del año 1938 en la Ciudad de México. Mayormente conocido como “El Polivoz”, inició su carrera en el radio y el teatro como imitador de voces.

Más adelante, su trayectoria quedó marcada dentro del dúo Los Polivoces, el cual conformó con Enrique Cuenca, catapultando a ambos al éxito y reconocimiento por su ironía y ternura cómica en pantalla. Desde ese momento, Los Polivoces se convirtieron en un fenómeno cultural del humor mexicano.

Con el paso de los años, el talento de Manzano se expandió al cine y más proyectos en televisión, tales como El privilegio de mandar y la entrañable sátira de una familia clasemediera, Una familia de diez, donde Manzano interpretó al “abuelo arrimado” que ganó —una vez más— el corazón del público.

Eduardo Manzano fue uno de esos artistas capaces de transformar la cotidianidad en una carcajada, volviéndose un referente para generaciones enteras que crecieron viendo su trabajo.

“Hoy el mundo te aplaude una vez más”, escribió su hijo en su anuncio de esta mañana, un aplauso que se extenderá más allá de este día y seguirá existiendo cada que una carcajada reviva el legado de Eduardo Manzano, incluso si hoy ha partido.

Descanse en paz.