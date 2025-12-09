Fan que se abalanzó sobre Ariana Grande es expulsado del concierto de Lady Gaga

Un hombre identificado como Johnson que en noviembre de 2025 se abalanzó sobre Ariana Grande en la alfombra roja del estreno en Singapur de la película Wiched: For Good fue expulsado este martes del concierto de Lady Gaga en Brisbane, Australia.

Según reportes de asistentes al show, Wen ingresó al recinto usando una peluca, bigote y lentes oscuros, en un intento evidente de disfrazarse y pasar desapercibido. Cuando fue reconocido por fans y vigilantes, personal de seguridad lo escoltó duera del estadio, y se le retiró su pulsera de acceso antes de sacarlo del recinto.

El momento fue captado en video y se viralizó rápidamente: se escucha como algunos asistentes al notar su presencia lo abuchean e incluso le gritan insultos mientras es retirado. Wen mismo confirmó su expulsión mediante una publicación en redes sociales, donde aseguró haber sido retirado del evento.

Este incidente revive la preocupación sobre la seguridad en conciertos y eventos masivos, sobre todo cuando se trata de personas con antecedentes de irrupciones.

¿Qué fue lo que pasó en la alfombra de Wicked en Singapur?

En noviembre de 2025, durante la premier asiática de Wiched: For Good en Singapur, Johnson Wen burló a la seguridad, saltó una barrera y se abalanzó sobre Ariana Grande cuando caminaba por la alfombra roja acompañada por otros miembros del elenco.

El incidente provocó reacciones de indignación en redes sociales, muchos usuarios calificaron la acción como una invasión al espacio personal y un acto de acoso y generó un fuerte debate sobre la seguridad en premieres y eventos públicos.

Finalmente, Wen fue condenado a nueve días de cárcel y expulsado de Singapur, con una prohibición indefinida para regresar al país.

La rápida expulsión de Wen del concierto de Lady Gaga, a pesar de su intento de disfrazarse, demuestra que los protocolos de seguridad en giras internaciones están siendo tomados en serio, al menos en este caso, lo que permitió evitar una nueva irrupción. Muchos fans del evento celebraron su expulsión y el incidente ha reavivado la conversación sobre la necesidad de medidas más estrictas en eventos de celebridades.

Por otro lado, la situación de Ariana Grande en Singapur puso en evidencia los riesgos que enfrentan los artistas en premieres y estrenos públicos, y destaca la importancia de protocolos de seguridad efectivos.

La expulsión de Johnson Wen de Brisbane también sirve como un recordatorio de que las autoridades y organizadores de eventos deben mantenerse alerta ante personas con antecedentes de intrusión especialemente cuando ya han irrumpido eventos.