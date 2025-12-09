Miss Jamaica: revelan actualización del estado de salud de Gabrielle Henry tras su caída en Miss Universo 2025

Miss Jamaica, Gabrielle Henry Permanece hospitalizada en Tailandia bajo vigilancia médica permanente; la organización del certamen confirmó lesiones graves y anunció su repatriación con escolta médica

Gabrielle Henry, oftalmóloga y actual Miss Jamaica en la edición 74 del certamen de belleza Miss Universo, continúa internada en un hospital de Bangkok, Tailandia, luego de sufrir una fuerte caída del escenario durante la ronda preliminar del concurso, que se realizó el pasado 19 de noviembre.

Luego a tres días del accidente, los médicos determinaron que su estado requiere supervisión especializada las 24 horas, por lo que permanece en la unidad de cuidados intensivos.

¿Como se calló Gabrielle Henry durante el Miss Universo?

El accidente ocurrió mientras la concursante desfilaba en la sesión de trajes de noche, cuando cayó a través de una abertura del escenario principal, el impacto provocó que fuera trasladada de inmediato a un hospital de la capital tailandesa, donde recibió atención urgente.

Estado de salud actual de Miss Jamaica

De acuerdo con un comunicado conjunto emitido por la Organización Miss Universe y su familia, Gabrielle Henry sufrió una hemorragia intracraneal con pérdida de la consciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones de consideración.

Desde entonces, permanece en estado crítico, bajo vigilancia neurológica constante y atención médica especializada.

La Organización Miss Universe Jamaica informó que, aunque su evolución no ha sido la esperada inicialmente, continúa recibiendo el tratamiento necesario conforme a los protocolos médicos.

¿Cuánto tiempo permanecerá en cuidados intensivos?

El personal médico que atiende a la Miss, determinó que deberá permanecer al menos siete días en la unidad de cuidados intensivos, mientras se mantiene una observación estrecha para evaluar su evolución y prevenir posibles complicaciones.

¿Gabrielle Henry será trasladada fuera de Tailandia?

Sí, La organización del certamen confirmó que, en los próximos días, Gabrielle Henry será repatriada a Jamaica. El traslado se realizará con un equipo médico completo y escolta especializada, y al llegar será llevada directamente a un hospital para continuar con su recuperación.

¿Quién asumió los gastos médicos y de traslado?

La Organización Miss Universe informó que ha cubierto todos los gastos médicos, hospitalarios, de rehabilitación y manutención en Tailandia, tanto de Gabrielle Henry como de su madre y hermana, quienes se encuentran acompañándola.

Además, se comprometió a absorber los costos del vuelo de repatriación y cualquier gasto médico futuro derivado del accidente.

Versiones y reacciones tras el accidente en la pasarela de Miss Universo

En redes sociales circularon videos del momento en que Miss Jamaica cayó del escenario, así como imágenes en las que se le observa siendo trasladada en camilla.

Posteriormente, surgieron declaraciones que sugerían una posible responsabilidad de la concursante, versiones que fueron negadas de manera categórica por la Organización Miss Universe.

El certamen aclaró que no existe fundamento alguno para atribuirle culpa a Gabrielle Henry y aseguró que esos señalamientos no reflejan lo ocurrido.