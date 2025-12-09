System of a Down regresa a México: fecha de preventa y cómo comprar boletos para su concierto en CDMX

System of a Down en CDMX Acompañados por la banda británica de rock, IDLES, System of a Down anunció que regresará a México en 2026.

System of a Down, uno de los grupos legendarios del heavy metal contemporáneo y cuyo sonido acompañó a distintas generaciones fanáticas del género, confirmó a través de sus redes sociales su esperado regreso a tierras mexicanas.

Tras años de relativa pausa, la banda volvió a la actividad y lanzó temas nuevos este 2025 que resaltaron por su fuerte carga política, reavivando su presencia como una de las agrupaciones más influyentes en el metal.

Tras cuatro años sin pisar terreno mexicano, System of a Down anunció su regreso para el año 2026 con la promesa de un show explosivo y digno de presenciarse.

¿Cuándo y dónde será el concierto de System of a Down en México?

La banda, reconocida por su intenso sonido heavy metal y nu metal con música folclórica armenia, se presentará en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México.

Acompañados por la banda británica de rock, IDLES, System of a Down reveló que la fecha programada para la explosiva cita será el 27 de mayo del año 2026.

A pesar de la distancia entre este día y la fecha del concierto en CDMX, la venta de boletos para presenciar el regreso de la banda formada en Glendale, California, ¡comenzará mañana mismo!

¿Cuándo serán la preventa y venta general de boletos para System of a Down en México 2026?

La noticia del regreso de los ganadores del GRAMMY a México, llega poco después de que las entradas a su gira por Europa y Reino Unido se agotaran de forma casi inmediata tras salir a la venta.

SOAD x CDMX 🇲🇽 27.05.26

with special guest @idlesband



Sign up for first access to our pre-sale starting tomorrow, Dec. 10, at 10AM local time at https://t.co/tRgtViHZqV. General on sale is next Tuesday, Dec. 16 at 2PM local time. pic.twitter.com/FBFtZOUjcD — System Of A Down (@systemofadown) December 9, 2025

De la misma forma, System of a Down tuvo un rotundo éxito en su gira por Norteamérica este verano y vendió una impresionable cifra de 500,000 boletos en América Latina a principios de este 2025.

Es claro que, para la única fecha que la banda ha confirmado en México, las entradas podrían correr con la misma suerte que sus presentaciones en otras partes del mundo, por lo que aquí te contamos cada etapa de venta de boletos que debes conocer:

10 de diciembre: Venta de fans. A través de su anuncio, la agrupación informó que el acceso para la preventa necesitará del registro de fan en su portal oficial, previo a la venta que dará inicio a las 10:00 AM .

A través de su anuncio, la agrupación informó que el acceso para la preventa necesitará del registro de fan en su portal oficial, previo a la venta que . 11 de diciembre: Venta Beyond , con hora de inicio a las 9:00 AM , exclusiva para clientes de la tarjeta de crédito Citibanamex Beyond o Prestige.

, con hora de inicio a las , exclusiva para clientes de la tarjeta de crédito Citibanamex Beyond o Prestige. 12 de diciembre: P reventa Priority. Exclusiva para los clientes Priority de Citibanamex , con hora de inicio a las 9:00 AM .

Exclusiva para los clientes Priority de , con hora de inicio a las . 15 de diciembre: Preventa Banamex , exclusiva de clientes que accedan con tarjeta de crédito o débito Banamex. Iniciará a las 2:00 PM .

, exclusiva de clientes que accedan con tarjeta de crédito o débito Banamex. Iniciará a las . 16 de diciembre: Venta general, que iniciará a las 2:00 PM. En esta fase, podrás comprar tus boletos con tarjeta de crédito o débito sin importar el banco.

Por el momento, se desconoce el precio de los boletos, el cual se revelará oficialmente tras la primera preventa el día de mañana.

Sin embargo, seguidores de la banda de heavy metal han especulado en redes sociales la posibilidad de que las entradas puedan tener un costo aproximado de $5,500 pesos en zonas generales y $13,000 o hasta $20,000 pesos en paquetes VIP.

¿Quiénes son IDLES, la banda británica que acompañará a System of a Down en México 2026?

IDLES es una banda británica de post-punk formada en Bristol durante el año 2009.

Esta agrupación se caracteriza por un sonido crudo y enérgico, acompañado con letras que abordan temas como salud mental, la masculinidad y las desigualdades sociales.

En 2018 consolidaron su reputación con el álbum Joy as an Act of Resistance, donde resonaron sus mensajes humanistas y empáticos con un sonido agresivo. Para 2024, IDLES lanzó su álbum TANGK, el cual se postuló como el más ambicioso de su carrera.