Muere Jeff García, actor en “Jimmy Neutrón”, a los 50 años El actor dio voz al personaje Sheen Estevez en Jimmy Neutrón (@ jeffgarciala y cartoonbucket)

Jeff García, comediante y actor de voz de Sheen Estévez en Jimmy Neutrón, murió a los 50 años, así lo confirmó su hijo, Jojo García, en Instagram la tarde de este miércoles 10 de diciembre.

Jeff García es mejor conocido por interpretar la voz de Sheen Estévez, uno de los mejores amigos de Jimmy Neutrón, de la serie animada homónima de Nickelodeon, la cual se estrenó en 2002.

“Ha causado un gran impacto en la vida de la gente internacionalmente, ya sea que creciste viendo a Jimmy Neutrón o compartiste una risa con él en uno de sus espectáculos”, fue lo mencionado por su hijo, Jojo García.

Junto con la noticia, su hijo, Jojo García, compartió algunas fotografías del comediante, así como un mensaje de despedida hacia su padre.

“Con un gran corazón, me gustaría informar a todos que mi padre, Jeff García, ha fallecido. Mi padre era un alma única. Él era él mismo sin disculpas y siempre admiraré el amor, la compasión y el impulso que tenía”, fue lo que compartió en el mensaje.

Ante esta noticia, comediantes y actores como Danny Trejo (“Machete”), Eric Schwartz, TheBakaBoyz, Alfred Robles, entre otros, han expresado sus condolencias a la familia.

¿De qué murió Jeff García?

Jeff García falleció durante la mañana de este miércoles 10 de diciembre tras ser desconectado del soporte vital la noche del martes en un hospital del sur de California, así lo dio a conocer un familiar del actor a TMZ.

De acuerdo con ellos, Jeff García habría estado padeciendo de múltiples complicaciones médicas en los meses previos a su muerte, debido a que durante la primavera de este 2025 sufrió un aneurisma cerebral durante el cual se cayó y se golpeó la cabeza.

Pese a que se recuperó del aneurisma, meses después presentaría un accidente cerebrovascular, también conocido como ictus.

Finalmente, Jeff García había estado hospitalizado alrededor del 20 de noviembre por neumonía. Después de esa hospitalización, se habría recuperado lo suficiente para ser dado de alta, aunque su salud empeoró en las últimas semanas, provocando que el lunes ingresara en el hospital con dificultad para respirar y el martes colapsara un pulmón.

Después de estos hechos, la familia de Jeff García habría decidido desconectar el soporte vital durante la noche del martes 9 de diciembre y durante la madrugada del miércoles 10 del mismo mes. Jeff García falleció a los 50 años de edad.

¿Quién era Jeff García?

Jeff García fue un comediante y actor de voz, quien se hizo famoso por prestar su voz al personaje Sheen Estévez en la serie animada de Nickelodeon, Jimmy Neutrón: el niño genio.

Fue tanta la popularidad del personaje que tuvo su propia serie de spin-off llamada Planeta Sheen.

Además de prestar su voz para interpretar a Sheen Estévez, también tuvo otras participaciones en caricaturas como “La Granja” y en distintas películas como Río 2, Dinero sagrado, Maldita parte 3 y Payaso Comedy Slam.

Asimismo, también se desempeñó como comediante y, antes de que su salud empeorara, se presentaba en diferentes shows en Estados Unidos.