Setlist de Bad Bunny en México: estas serían las canciones para sus conciertos en el Estadio GNP

¡La espera finalmente ha terminado! Este 10 de diciembre comienzan los conciertos en México del artista más reproducido mundialmente en Spotify, también encargado de protagonizar el medio tiempo del Super Bowl LX, el compositor y cantante Bad Bunny.

A partir de hoy, el Estadio GNP Seguros recibirá al puertorriqueño en su escenario y aquí te contamos todo acerca de su setlist oficial para los conciertos, así como cuáles serán las canciones sorpresa que —según rumoran los y las internautas— interpretará en México.

¿Cuál es el setlist oficial de los conciertos de Bad Bunny en México?

Las presentaciones masivas de Bad Bunny en Ciudad de México reunirá más de medio millón de personas que asistirán a sus espectáculos en el GNP Seguros en las fechas 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre 2025.

El cantautor puertorriqueño presentará varios de sus grandes éxitos, incluyendo principalmente las canciones de su álbum DeBí TiRARMáS FOToS, posicionado en el #1 como álbum más escuchado de manera global en Spotify y también nominado al GRAMMY como Mejor Álbum del Año.

Hasta el momento, el setlist conocido para el concierto en México es el siguiente:

La Mudanza.

Callaíta.

Pitorro de coco.

Weltita.

Turista.

Baile Inolvidable.

Nuevayol.

Café con ron.

Ábreme paso.

Ojitos lindos.

El apagón.

Dikiti.

La canción.

DtMF.

EoO.

‘La Casita’ de Bad Bunny: ¿Qué canciones canta en este escenario?

‘La Casita’ en el DeBí TiRARMáS FOToS World Tour es una estructura escenográfica representativa de la gira, réplica de una casa puertorriqueña que Bad Bunny utiliza como segundo escenario en sus conciertos.

🎶 ¿Qué canciones interpreta Bad Bunny dentro de ‘La Casita’ en la CDMX?



Durante el segmento del concierto que se realiza en la parte denominada ‘La Casita’, el artista incluye aproximadamente 30 minutos de música en los que repasa temas de producciones como Un Verano Sin Ti,… pic.twitter.com/fe2VRdnoU9 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) December 5, 2025

Para este escenario montado, Bad Bunny reserva 30 minutos para interpretar canciones como:

Titi me pregunto.

Neverita.

Si veo a tu mamá.

La Romana.

Voy a llevarte pa pr.

Me porto bonito.

No me conoce (remix).

Bichiyal.

Yo perreo sola.

Efecto.

Safaera.

Diles.

Mónaco.

25/8.

Esta casita, de colores vivos y detalles tradicionales de Puerto Rico, es una mezcla entre el espectáculo global y la intimidad de un hogar, un barrio, de sus raíces culturales, que permite al “Conejo Malo” crear una atmósfera mucho más personal con su público.

La dinámica se ha convetido rápidamente en el elemento más especial de su show y, en los conciertos de México, esta casita estará ubicada en la sección General B.

¿Cuáles serán las canciones sorpresa de Bad Bunny en sus conciertos de México?

Durante esta gira, el compositor puertorriqueño ha incluido temas “exclusivos” para sorprender cada ciudad y público que visita, anunciando a través de las pantallas que la canción pronta a interpretarse será única para esa noche y no se repetirá en otro concierto del tour.

Debido al entusiasmo que esta dinámica ha causado en sus presentaciones anteriores, sus fans mexicanos y mexicanas no tardaron en compartir sus predicciones de las canciones sorpresa que Bad Bunny ha reservado para México.

Entre los principales temas sugeridos en el internet, se encuentran:

Un X100to.

Pa ti.

Soy peor.

Tú no metes cabra.

Tú no vive así.

Como antes.

La Santa.

120.

Moscow Mule.

Teléfono nuevo.

A pesar de que el concierto iniciará a las 21:00 horas de esta noche, el acceso al público estará abierto de las 18:00 horas de la tarde.

No obstante, fans de Benito han acampado desde días antes fuera del GNP Seguros para asegurarse un lugar inolvidable en el show.