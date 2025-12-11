Blink 182 realiza concierto secreto en Cancún… y habrá más de Dua Lipa y Kings of Leon

El festival privado “Quest” reúne a estrellas internacionales en conciertos exclusivos no abiertos al público.

La presencia de Blink-182 en Cancún tomó por sorpresa a los fans mexicanos después de que comenzaron a circular en redes sociales videos de la banda tocando en un escenario caribeño. Sin previo anuncio ni inclusión en una gira oficial, la agrupación ofreció un concierto secreto como parte de un evento privado organizado por la compañía estadounidense Power Home Remodeling.

Un show inesperado que encendió las redes

Videos compartidos por asistentes revelaron que Blink-182 interpretó varios de sus éxitos en un ambiente íntimo y exclusivo. Lo que más llamó la atención fue que el show se realizó en México pese a que en el pasado la banda canceló presentaciones abiertas al público en la Ciudad de México, generando comentarios y reacciones entre los fans.

El concierto formó parte del festival corporativo “Quest”, un evento anual que Power Home Remodeling realiza en Cancún para sus empleados, donde cada año sorprende con artistas de primer nivel.

Blink-182 en Cancún 🎸🌴

Dua Lipa y Kings of Leon encabezan el cartel privado

Además de Blink-182, el line-up de este año incluye a Dua Lipa, quien se presentará el 12 de diciembre en un espectáculo igualmente privado dentro del mismo festival. La cantante británica es uno de los nombres más fuertes del evento, cuya producción rivaliza con la de festivales públicos de gran escala.

También figuran Kings of Leon, sumando otro acto estelar al programa musical del evento. A ellos se integran artistas como RÜFÜS DU SOL, Sofi Tukker y Shaboozey, todos parte del selecto entretenimiento que la compañía ofrece a sus colaboradores sin venta de boletos al público general.

El festival privado “Quest” reúne a estrellas internacionales en conciertos exclusivos no abiertos al público.

Un festival exclusivo fuera del radar público

El evento “Quest” se ha convertido en una tradición para Power Home Remodeling: un festival de varios días que combina conciertos, actividades recreativas y experiencias de bienestar, todo en un formato completamente privado. Las presentaciones no forman parte de giras ni se anuncian oficialmente, por lo que solo es posible conocerlas a través de los videos que los asistentes comparten en internet.

Aunque las actuaciones no están abiertas al público, la presencia de artistas de talla internacional en Cancún ha generado conversación y sorpresa entre los seguidores mexicanos, que cada año se preguntan qué estrellas formarán parte del evento secreto.