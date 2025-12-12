María Victoria: ¿Cómo está la actriz mexicana y cuántos años tiene? María Victoria, ícono del cine de oro mexicano, con 102 años de edad, le cantó a la Virgen de Guadalupe en su celebración (mariavictoria.com)

María Victoria, ícono del cine de oro mexicano, con 102 años de edad, sorprendió a la gente cuando durante el festejo a la Virgen de Guadalupe apareció cantándole.

María Victoria tuvo una breve aparición en la Basílica de Guadalupe, la cual se transmitió el pasado jueves 11 de diciembre con motivo de las celebraciones a la Virgen de Guadalupe.

En su actuación, interpretó la canción “Qué hermosura tan bella” de los escritores Alejandro Zepeda Cervantes en un vestido azul cobalto, frente a la imagen de la Virgen.

“Gracias, madre mía, gracias, muchas gracias que me diste licencia de volver a estar aquí contigo, gracias y que nunca nos olvides”. Fueron sus palabras antes de comenzar a cantar.

¿Quién es María Victoria?

María Victoria Gutiérrez Cervantes es una actriz de la época de oro del cine mexicano, quien cumplió 102 años el pasado 26 de febrero. Con más de 66 años de trayectoria artística, además de su talento actoral, también es cantante y comediante.

Originaria de Guadalajara, Jalisco, comenzó su carrera a los nueve años de edad en la carpa México de la ciudad de Monterrey, aunque fue hasta finales de 1949 cuando debutó en el teatro Margo, de la Ciudad de México y comenzó a ganar reconocimiento.

A lo largo de su trayectoria ha publicado más de 100 discos, además de haber participado en 48 películas, programas de televisión y cinco obras de teatro.

En su música se enfocó principalmente en el género bolero urbano-romántico, junto con la música ranchera, donde llegó a cantar junto a María Luisa Landín.

Como actriz, una de sus películas más reconocidas fue “La criada bien criada”, donde interpretó a Inocencia junto a Guillermo Rivas y Alejandro Suárez.

Otras de sus películas son: “Serenata en Acapulco”, “Sí, mi vida”, “Mujeres de teatro”, “No me vuelvo a enamorar”, “Al son del charlestón”, “Es que estoy tan enamorada”.

Asimismo, también fue conocida como “la novia de México” y llegó a compartir pantalla con Silvia Pinal, Pedro Infante y Antonio Aguilar. Perfilándose como una de las actrices más longevas de la pantalla y de los escenarios de México.