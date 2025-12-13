‘F1: La Película’ rompe récords y llega a Apple TV+ para verla en casa

‘F1: La Película’ Apple TV

La película “F1: La Película”, protagonizada por Brad Pitt, ha concluido su exitoso ciclo en salas de cine y ahora está disponible en streaming en Apple TV+, convirtiéndose en uno de los títulos más esperados del año tanto por fanáticos de la Fórmula 1 como por cinéfilos de todo el mundo.

Este largometraje, que mezcla drama humano con la adrenalina de las carreras, se ha posicionado como uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2025, no solo para Apple Studios, sino también para la carrera de Brad Pitt.

Después de una extensa temporada en cines, múltiples nominaciones y cifras millonarias en taquilla, “F1: La Película” llega al servicio de Apple TV+ para que suscribirse sea la forma de verla desde casa.

La llegada en streaming no es casualidad: la cinta se convirtió en la película más ambiciosa y taquillera de Apple, superando récords previos. Con una aprobación de alrededor del 97% en Rotten Tomatoes, ha sido celebrada por fanáticos y críticos por su autenticidad, fotografía y escenas de acción que capturan la esencia del deporte de alta velocidad de forma magistral.

¿De qué trata “F1: La Película”?

La trama de “F1: La Película” sigue al veterano piloto Sonny Hayes (Brad Pitt), una leyenda de la Fórmula 1 que regresa a la competencia casi 30 años después de sufrir un accidente que truncó su carrera. Ahora, Hayes acepta la misión de liderar y rescatar a un equipo en dificultades, a la vez que actúa como mentor para un joven talento en ascenso.

El filme, dirigido por Joseph Kosinski, conocido por Top Gun: Maverick, se adentra tanto en el drama humano como en la intensidad visceral de las carreras a 300 km/h, con escenas rodadas en circuitos reales y una producción que representa fielmente el ambiente de la Fórmula 1.

Cabe destacar que, más allá de su estreno en streaming, “F1: La Película” fue un éxito rotundo en taquilla, recaudando más de 630 millones de dólares a nivel mundial y posicionándose como la película deportiva más taquillera en la historia del cine de su género.

¿Dónde y cómo verla?

“F1: La Película” ya está disponible en Apple TV+, y muchos usuarios pueden acceder incluso con una prueba gratuita de siete días. Esto permite que quienes no pudieron disfrutarla en cines ahora la vean desde casa, con calidad de imagen y sonido optimizados para streaming.

Llegó la oportunidad para los fanáticos del automovilismo y para quienes buscan una historia con fuerza dramática, personajes complejos y escenas cinematográficas que capturan la pasión detrás de este deporte.