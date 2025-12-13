Muere Peter Greene, actor icónico de Pulp Fiction y La Máscara

Fallece Peter Greene, esta fue la causa de su fallecimiento Especial

El mundo del cine está de luto tras la confirmación del fallecimiento del actor estadounidense Peter Greene, conocido por sus papeles como villano en películas que marcaron la cultura popular de la década de 1990. Greene murió a los 60 años. Hasta el momento se sabe que fue hallado sin vida el 12 de diciembre de 2025 en su departamento del Lower East Side, Nueva York, así lo confirmó su representante.

Hasta el momento, la causa exacta de su muerte no ha sido divulgada. Las autoridades señalaron que no existen indicios de un hecho ilícito y que corresponderá al médico forense determinar oficialmente las causas, aunque aún no se ha hecho público ningún resultado.

El hallazgo y la confirmación de su fallecimiento

El cuerpo de Greene fue encontrado inconsciente en su departamento de Manhattan cuando vecinos alertaron a las autoridades tras notar música sonando de manera continua en su vivienda por más de 24 horas. La policía acudió a hacer una verificación de bienestar, y allí fue declarado muerto.

Su representante durante más de una década, Gregg Edwards, confirmó la noticia al New York Post, describiendo a Greene como un hombre con un enorme corazón y talento innegable.

¿Quién fue Peter Greene?

Peter Greene nació el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey. Empezó su carrera actuando en teatro y pequeñas producciones antes de dar el salto al cine a principios de los años 90.

Su primera aparición significativa fue en Laws of Gravity (1992), seguida por trabajos en Clean, Shaven (1994) donde demostró su rango actoral interpretando personajes complejos.

La fama de Greene se consolidó en 1994 con dos de sus papeles más recordados:

Zed en Pulp Fiction (dirigida por Quentin Tarantino), donde protagonizó una de las escenas más polémicas del filme.

Dorian Tyrell, el jefe mafioso en La Máscara, actuando junto a Jim Carrey y Cameron Díaz.

Estos papeles lo convirtieron en un rostro inconfundible del cine de los 90, especializado en personajes intensos y memorables que, aunque secundarios, dejaron una huella duradera.

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Greene participó en más de 40 películas y numerosas series de televisión, incluyendo títulos como The Usual Suspects (1995), Training Day (2001), Blue Streak (1999), y producciones televisivas como Chicago P.D., Law & Order y The Continental (2023).

Batallas personales

La vida de Greene no estuvo exenta de dificultades. En la década de 1990 enfrentó problemas con adicciones, un periodo que lo llevó incluso a un intento de suicidio y a buscar tratamiento para recuperarse.

Ese difícil pasado añadió capas a su trayectoria, convirtiéndolo en una figura que no solo interpretó villanos complejos, sino que luchó con sus propios demonios fuera de cámara.

Su partida ha provocado una ola de mensajes de condolencia de parte de figuras del entretenimiento que lo recuerdan no solo por su arte, sino por su humanidad fuera de escena.