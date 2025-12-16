Enlightenment CDMX: la experiencia inmersiva de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi

Enlightenment llega a la Ciudad de México con una de las experiencias culturales y multisensoriales más comentadas del mundo, logrando una mágica intersección entre el arte y la tecnología.

A partir del 11 de febrero de 2026, el espectáculo inmersivo de luz y sonido creado por el colectivo suizo PROJEKTIL y coproducido por Fever, aterriza por primera vez en México para transformar la Parroquia de la Sagrada Familia, ubicada en la colonia Roma, en un espacio lleno de color, música y emociones al máximo.

Este no es un concierto tradicional ni una proyección más. La experiencia busca aprovechar la arquitectura y vibra del lugar, al ritmo de la obra de Vivaldi, en una modalidad diseñada para sorprender tanto a fans de la música clásica como a quienes buscan planes culturales innovadores.

Enlightenment CDMX: la experiencia inmersiva de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi (Jonathan Imhof)

¿Cómo es la experiencia inmersiva de Enlightenment?

Enlightenment es un espectáculo multimedia de 30 minutos que combina proyecciones arquitectónicas, sonido envolvente y una narrativa visual con el objetivo de que vivas Las Cuatro Estaciones de Vivaldi con un enfoque contemporáneo.

Cada acto representa una estación del año, para luego cerrar con dos piezas originales tituladas Antonio Vivaldi y Samsara Cycles, creadas especialmente para este montaje. El resultado es un recorrido sensorial que estimula la vista, el oído y la imaginación, apto para niños, adultos, parejas y familias completas.

Antes de llegar a México, Enlightenment ha sido ovacionado en ciudades como Liverpool, Madrid, Zúrich, Toronto y Marsella, conquistando a cientos de miles de espectadores.

¿Cómo logran las proyecciones de Enlightenment?

Para lograr el efecto envolvente, el equipo realiza un escaneo 3D de alta precisión del recinto. Cada columna, arco y detalle arquitectónico se convierte en parte activa del espectáculo.

Los proyectores se colocan estratégicamente dentro del espacio para resaltar la estructura del lugar, logrando que la luz y el sonido se integren de forma orgánica.

Fechas, boletos y todo lo que debes saber sobre Enlightenment

Si no te quieres perder esta experiencia, lo que debes saber es:

Lugar: Parroquia de la Sagrada Familia, Puebla 144, Roma Norte, CDMX

Parroquia de la Sagrada Familia, Puebla 144, Roma Norte, CDMX Inicio: 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 Duración: 30 minutos

30 minutos Horarios: desde 7:30 pm, con tres funciones hasta las 9:30 pm

desde 7:30 pm, con tres funciones hasta las 9:30 pm Precio: Desde $225 pesos mexicanos

Desde $225 pesos mexicanos Edad: Apta para todas las edades

Apta para todas las edades Accesibilidad: Espacio accesible para personas con movilidad reducida

Los boletos estarán disponibles a partir del 23 de diciembre en el sitio oficial y a través de Fever, aunque ya es posible registrarse en la lista de espera.