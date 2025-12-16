Rumbo al Óscar: Frankenstein, de Guillermo del Toro, obtiene seis precandidaturas FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

El suspense sobrenatural Sinners y la segunda parte del musical Wicked encabezan la lista, al aparecer en ocho categorías cada una. Muy cerca se ubican One Battle After Another, del cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson, y Sirat, del director franco-gallego Oliver Laxe, que junto con Frankenstein figuran en cinco apartados.

En la categoría de Mejor Película Internacional, The Secret Agent, escrita y dirigida por el brasileño Kleber Mendonça Filho, se colocó entre las 15 obras preseleccionadas, manteniendo vivas sus aspiraciones dentro de la categoría de mejor película internacional.

Latinoamérica y Palestina marcan presencia en la carrera por Mejor Película Internacional

La representación latinoamericana también incluye a Argentina con Belén, dirigida por la actriz Dolores Fonzi, que continúa la tradición de dramas sociales argentinos que han obtenido reconocimiento en ediciones recientes de los premios.

La presencia de Palestina marca un hito significativo. La voz de Hind Rajab reconstruye los últimos momentos de vida de una niña palestina de cinco años, cuya llamada de auxilio a la Media Luna Roja se viralizó en 2024.

A este título se suma Palestine 36, de Annemarie Jacir, un retrato de la vida bajo el Mandato Británico realizado exclusivamente con material de archivo filmado antes de 1948.

Entre los nombres destacados del cine de autor también figuran el noruego Joachim Trier, quien regresa con Sentimental Value, un melodrama familiar sobre un director que intenta reconstruir su carrera mientras enfrenta las fracturas emocionales de su familia, y el iraní Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro en Cannes, con It Was Just an Accident.

Las películas finalistas se anunciarán el 22 de enero, mientras que los ganadores se darán a conocer durante la gala de la 98ª edición de los premios Óscar, programada para el 15 de marzo.