TlacuACH Fest 2025: Fecha, hora y sede del concierto de bandas independientes

TlacuaACHFEST 2025 Especial

Cuando diciembre viste de luces las calles del Centro Histórico, también trae consigo una oleada de música, comunidad y rock en vivo. Si eres un entusiasta de la música en vivo y de los conciertos, esta es una buena oportunidad para despedir el año vibrando al ritmo del Rock.

Se trata del TlacuACH Fest 2025, un evento en el que se darán cita las bandas emergentes e independientes para interpretar covers de bandas icónicas del rock y, lo mejor de todo, mostrarán de qué están hechas y por qué merecen estar en el radar del público.

Este megafestival no es un simple concierto; es una apuesta por la participación comunitaria y la apropiación del espacio público. Por ello, te presentamos todos los datos relevantes que tienes que conocer para no perderte de este festival.

¿Cuándo y a qué hora será el TlacuACH Fest 2025?

La Autoridad del Centro Histórico (ACH) anunció que este 20 de diciembre, a partir de las 16:00 horas, la Plaza Tolsá se convertirá en el epicentro del TlacuACH Fest 2025, un evento totalmente gratuito que celebra el espíritu del rock desde sus raíces hasta su escena emergente.

Convocatoria para grupos o bandas que quieran participar en el TlacuACH Fest 2025

La organización extendió una invitación abierta a músicos de todas las edades y niveles —guitarristas, bateristas, vocalistas y demás intérpretes— para formar parte de un ensamble masivo que interpretará clásicos de bandas legendarias como The Beatles, Metallica, Queen, Café Tacvba, Caifanes y Enanitos Verdes.

La convocatoria para quienes deseen subir al escenario es sencilla: grabar un video tocando o cantando una canción de rock, incluir datos de contacto y enviarlo a la dirección proporcionada por los organizadores. No se requiere experiencia profesional; lo que prima es la pasión por la música y el deseo de compartirla con el público.

Un festival de rock arraigado en la ciudad

La elección de la Plaza Tolsá, un espacio emblemático en el corazón de la ciudad, no es casualidad. Su entorno histórico y la tradición urbana que lo rodea ofrecen un escenario perfecto para que el rock, género que ha marcado a generaciones, encuentre un lugar de encuentro entre tradición y contemporaneidad.

Para muchos asistentes, el TlacuACH Fest será más que un concierto gratuito; será la oportunidad de revivir clásicos que han definido momentos de vida, de descubrir nuevas voces y de sentir una vez más la fuerza unificadora de la música en un espacio urbano que late con historia.