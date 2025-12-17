¿Cuándo se estrena Avatar? Fecha y detalles de la película

La franquicia cinematográfica creada por James Cameron continúa su camino con el estreno de Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y Ceniza), la tercera película de la saga. El filme tiene programado su estreno mundial el 19 de diciembre de 2025, mientras que en México llegará a las salas el 18 de diciembre, siguiendo la estrategia habitual de lanzamientos anticipados.

Estreno, historia y qué se sabe de Avatar: Fire and Ash

Esta nueva entrega retoma la historia tras los acontecimientos de Avatar: El camino del agua, profundizando en las consecuencias del enfrentamiento entre los humanos y los Na’vi. En esta ocasión, la trama introducirá nuevas regiones de Pandora y una tribu inédita conocida como el Clan del Fuego, que jugará un papel clave dentro del conflicto central.

El elenco principal vuelve a estar encabezado por Sam Worthington como Jake Sully y Zoe Saldaña como Neytiri, acompañados por Sigourney Weaver, Stephen Lang y Kate Winslet, además de nuevas incorporaciones como Oona Chaplin, quien interpretará a Varang, una de las líderes del nuevo clan Na’vi.

Fiel al sello de James Cameron, Avatar 3 apostará nuevamente por una experiencia visual de alto impacto, con tecnología de última generación y una duración estimada de más de tres horas. La película forma parte de un ambicioso plan que contempla al menos dos secuelas más, programadas para estrenarse en 2029 y 2031, consolidando a Avatar como una de las sagas más importantes del cine contemporáneo.