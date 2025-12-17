¿Cuánto gana Mariah Carey cada año por su canción de Navidad ‘All I Want for Christmas Is You’?

Mariah Carey inaugura la temporada navideña con "All i want in Christmas is you" Especial

Sin duda alguna, cada temporada navideña, Mariah Carey se convierte en la reina de la Navidad, ya que, inevitablemente, siempre enciende la chispa colectiva con su esperado villancico “All I Want for Christmas Is You”. Más que una canción, se ha convertido en un símbolo de la Navidad moderna, un himno que, además de traer nostalgia y reavivar la pasión por esta época, también le deja montos millonarios a la cantante.

La canción, publicada en 1994, ha desafiado décadas, modas musicales y generaciones. Este año volvió a poner de manifiesto su avasalladora popularidad, puesto que rompió su propio récord al mantenerse 20 semanas en el número uno de listas globales durante la temporada navideña, prolongando una racha que parece ser eterna.

Quizá se preguntarán “¿Qué tiene de especial esta cancion o villancico?“ Y es que es imposible pensar en diciembre sin escucharlo pues se ha incrustado en playlists, en comerciales, en películas, en dedicatorias y, claro, en cada rincón donde se celebra la Navidad.

Y mientras millones de personas la tararean sin cesar, a nosotros nos ha surgido la duda de ¿cuánto dinero genera realmente este hit? La respuesta, sin embargo, no es tan compleja como el fenómeno mismo.

¿Cuánto gana Mariah Carey por su canción de Navidad?

La cifra exacta de lo que Mariah Carey percibe por su canción es difícil de precisar, sin embargo, de acuerdo con Forbes y The Economist, Mariah Carey gena aproximadamente entre 2.5 y 3 millones de dólares cada temporada. Gran parte de esa ganancia proviene de derechos de autor, reproducción en plataformas digitales, sincronización en películas y anuncios, y ventas directas.

A pesar de la especulación mediática, la artista ha optado por mantener detalles financieros fuera del ojo público. Además, los ingresos de una canción que ha sido versionada, remezclada y usada en infinitos contextos se dividen entre editoras, sellos discográficos y, por supuesto, compositores.

Lo que es un hecho es que a dos décadas y media de su lanzamiento el impacto económico de este villancico se cuenta en cifras que pocos sencillos pueden alcanzar, especialmente tratándose de un tema de sólo una temporada.

Más allá de los números, lo que verdaderamente conmueve es la persistencia emocional de All I Want…. En 2025, al mantenerse 20 semanas en el primer lugar de las listas, ha superado incluso canciones nuevas y lanzamientos millonarios que no lograron esa longevidad.



