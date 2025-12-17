¿Pena de muerte para Nick Reiner? El sospechoso podría recibir la pena máxima en California por el asesinato de sus padres

Nick Reiner podría enfrentar la pena de muerte Actualmente detenido por cargos de doble homicidio en primer grado, Nick Reiner se enfrenta a una posible condena de muerte por el asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner.

La tarde del domingo 14 de diciembre, Hollywood se sacudió por el asesinato de uno de sus directores más reconocidos, Rob Reiner (Stand by me, When Harry met Sally) y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, quienes perdieron la vida al ser acuchillados en su residencia en Brentwood, Los Ángeles.

No obstante, la tragedia del homicidio aumentó cuando fuentes cercanas a la familia señalaron a Nick Reiner, hijo de en medio del matrimonio, como principal sospechoso del crimen.

Nick fue detenido en Exposition Park la noche del mismo domingo en el que ocurrió el asesinato y puesto bajo custodia en el Centro Correccional Twin Towers de Los Ángeles; hasta el momento, la detención no presenta derecho a fianza.

Los cargos de Nick Reiner y lo que viene a continuación

De acuerdo con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de los Ángeles, Nick Reiner enfrenta dos cargos por homicidio en primer grado, es decir, el homicidio intencional y premeditado de una persona; en esta situación, el doble asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner.

Estos cargos incluyen una “circunstancia especial” por el uso de un arma mortal y peligrosa, el cuchillo. Al mismo tiempo, la acusación podría extenderse hacia la calificación de asesinato múltiple.

Nathan Hochman, fiscal de distrito de Los Ángeles, declaró que los cargos de Nick Reiner conllevan una pena máxima de cadena perpetua sin derecho a fianza o la pena de muerte.

“Procesar estos casos que involucran a miembros de la familia es uno de los más desafiantes y desgarradores que enfrenta esta oficina”, dijo Hochman en una conferencia de prensa, señalando que la dificultad de la situación radica en la naturaleza íntima y “a menudo brutal” de los casos involucrados.

Nick Reiner enfrenta la pena de muerte por el asesinato de sus padres

El hijo de Rob y Michele Reiner fue detenido la noche del domingo 14 de diciembre y fichado como sospechoso principal del asesinato la mañana del día siguiente, siendo privado de su libertad en un centro correccional de Los Ángeles.

“Las pruebas, si las hay, de enfermedad mental, llegarán con el tiempo”, explicó el fiscal de distrito en la conferencia de prensa, la cual dirigió en compañía del jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonell, y otros investigadores del caso.

Ante la prensa, Hochman aseguró que seguirán con el proceso habitual y, en caso de que existan pruebas de una enfermedad mental en Nick Reiner, éstas serán presentadas ante la corte.

Hasta el momento, Nathan Hochman no ha declarado ninguna intención de la fiscalía para solicitar la pena capital en este caso, sin embargo, la pena de muerte es legal en California y podría ser uno de los destinos que Nick enfrente de ser declarado culpable.

Hasta el año pasado, el estado al que pertenece la ciudad de Los Ángeles estaba bajo una moratoria ordenada por Gavin Newsom —y todavía adoptada por el fiscal de distrito anterior a Hochnam— que suspendió todas las ejecuciones de 2019.

No obstante, a partir de la administración de Nathan Hochnam como fiscal de distrito de Los Ángeles, esta moratoria ha sido revertida, lo que vuelve potencialmente posible que la pena de muerte sea solicitada para el acusado por doble homicidio del caso Reiner.

La defensa de Nick Reiner ante los cargos del asesinato de Rob y Michele Reiner

Por el momento, Nick está siendo representado por el abogado Alan Jackson, quien anteriormente ha defendido casos controversiales como las acusaciones de abuso sexual contra el actor Kevin Spacey, y a la jugadora de críquet Karen Read, quien fue absuelta por el cargo de asesinato en segundo grado al conducir en estado de ebriedad.

La primera comparencia de Nick Reiner ante el tribunal está programada para la mañana de este miércoles 17 de diciembre en el Tribunal Superior de Los Ángeles, después de que la fecha se pospusiera —originalmente, habría sido el día de ayer—; el retraso se debió a que el acusado no había recibido todavía autorización médica para su traslado del centro correccional a la corte.

En años pasados, Nick Reiner —de 32 años de edad— ha compartido su lucha contra la adicción y la falta de vivienda, co-escribiendo la película “Being Charlie” con Matt Elisofon y cuya dirección estuvo a cargo de su padre, Rob Reiner, en 2015.