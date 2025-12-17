Street Figther llegará a la pantalla grande en 2026

La famosa franquicia de videojuegos Street Figther dará el salto nuevamente a la pantalla grande y llegará Cinemex en 2026, de acuerdo con un video promocional difundido por Cinemex generó rápidamente reacciones entre seguidores del cine y los videojuegos. El anuncio, acompañado del mensaje “¡Tú ganas!“, confirma que uno de los títilos más icónicos de la cultura gamer tendrá una nueva adaptación cinematográfica que se exhibirá en salas mexicanas.

Street Figther es una de las sagas de videojuegos de peleas más reconocidas a nivel mundial. Creada por Capcom en 1987, la franquicia marcó a varias generaciones gracias a personajes emblemáticos como Ryu, Ken, Chun-Li, Guile y M. Bison, así como a su estilo de combate uno contra uno. A lo largo de los años, el videojuego se consolidó como un referente de los torneos competitivos y de la industrial del entretenimiento digital.

El video difundido por Cinemex no revela aún detalles sobre la trama, solo a los personajes peleando, el elenco o la gecha exacta de estreno está por confirmarse. Las imágenes promocionales y el mensaje breve fueron suficientes para despertar el interés del público, especialmnete de quienes crecieron jugando Street Fighter en consolas y arcades.

Esta no es la primera vez que Street Figther llega al cine. En 1994 se estrenó una versión protagonizada por Jean Claude Van Damme, mientras que en años posteriores hubo otros intentos de adaptación. Sin embargo, ninguna de ellas logró consolidarse plenamnete entre la crítica y los fans. Por ello, la nueva producción genera expectativas sobre si finalmente se logrará una versión que haga justicia a la historia y a los personajes del videojuego.

El anuncio se da en un contexto en el que las adaptaciones de videojuegos al cine y la televisón han ganado fuerza. Producciones recientes han demostrado que, con une nfoque adecuado, estas historias pueden conecta conto con los fans orginales como con nuevas audiencias. En este sentito, Street Fighter se suma a la lista de franquicias que buscan conquistar nuevamente al público desde la pantalla grande.

Cinemex, una de las cadenas de cine más importantes de México, ha apostado en los últimos años por traer a sus salas grandes estrenos internacionales y eventos especiales, por lo que la llegada de Street Fighter en 2026 refuerza su estrategia de atraer a públicos diversos, incluidos los seguidores del mundo gamer.

En redes sociales, el anuncio fue recibido con entusiasmo, comentarios de nostalgia y también con expectativas cautelosas. Algunos usuarios celebraron la noticia y recordaron sus primeras experiencias con el videojuego, mientras que otros señalaron la importancia de respetar la esencia de la franquicia y cuidar la calidad de la adaptación.

Por ahora, los detalles oficiales son limitados, pero el mensaje es claro: Street Fighter volverá al cine y lo hará en 2026, con exhibición en Cinemex. En los próximos meses se espera que se den a conocer más datos sobre la producción, el reparto y la fecha exacta de estreno.

Con este anuncio, la icónica frase “¡Tú ganas!” deja de ser solo un mensaje del videojuego y se convierte en una promesa para los fans que esperan ver a sus personajes favoritos enfrentarse nuevamente, esta vez en la pantalla grande.