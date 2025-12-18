Avengers Doomsday: hermanos Russo comparten la cuenta regresiva a un año de su estreno

Los hermanos Anthony y Joe Russo, reconocidos por dirigir algunas de las películas más exitosas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), compartieron en redes sociales una promoción oficial de Avengers: Doomsday, la próxima entrega de la saga de los Vengadores, cuyo estreno en cines está programado dentro de un año.

La publicación, difundida a través de plataformas como X (antes Twitter), muestra una imagen oscura acompañada de un contador regresivo que marca meses, días, horas, minutos y segundos, generando expectativa entre los seguidores de Marvel. Junto al material visual, se confirma que la cinta llegará a las salas de cine en aproximadamente 12 meses, aunque sin revelar aún detalles específicos sobre la trama o el elenco.

Este primer adelanto ha sido interpretado como el inicio formal de la campaña promocional de Avengers: Doomsday, una de las producciones más esperadas por los fanáticos del cine de superhéroes. La sola mención del proyecto ha provocado miles de reacciones, comentarios y compartidos, reflejando el interés que sigue despertando la franquicia, pese a los cambios recientes dentro del UCM.

Los hermanos Russo regresan al universo Marvel tras el éxito de títulos como Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019), películas que marcaron un antes y un después en la historia del cine de superhéroes y lograron una recaudación histórica a nivel mundial. Su participación en este nuevo proyecto ha sido vista por muchos seguidores como una apuesta de Marvel Studios por recuperar el impacto narrativo y emocional de aquellas entregas.

Hasta el momento, Marvel no ha confirmado información oficial sobre los personajes que formarán parte de Avengers: Doomsday, ni si contará con héroes clásicos, nuevas incorporaciones o variantes del multiverso. Sin embargo, el título de la película ha despertado especulaciones sobre un posible escenario de crisis global o una amenaza de gran escala que pondrá en riesgo el destino del universo.

La publicación de los Russo se suma a una serie de anuncios estratégicos con los que Marvel busca mantener la atención del público en medio de un calendario de estrenos cada vez más competitivo. En los próximos meses se espera que se revelen más avances, teasers y detalles oficiales sobre la producción.

Con este primer mensaje visual y el conteo regresivo ya en marcha, Avengers: Doomsday comienza a posicionarse como uno de los estrenos más importantes del próximo año, generando expectativa tanto entre seguidores de la saga como entre la industria cinematográfica.