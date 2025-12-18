Los Cardenales de Nuevo León darán concierto GRATIS en CDMX: fecha, horarios y todo lo que debes saber sobre el evento

Los Cardenales de Nuevo León daran concierto GRATIS en CDMX: fecha, horarios y todo lo que debes saber sobre el evento

Si aún te falta plan para diciembre, la capital tiene uno perfecto para cerrar el año con ritmo norteño: Los Cardenales de Nuevo León, una de las bandas más emblemáticas del regional mexicano, tocarán en el Zócalo de la CDMX.

Así es, clásicos como “Mi cómplice”, “Belleza de cantina” y “Necesito decírtelo”, bajo la voz inconfundible de Don Cayo, harán bailar a los miles de asistentes al Festival Luces de Invierno 2025.

Este evento gratuito busca crear una mezcla de música, ambiente navideño, arte, cultura y tradicionales verbenas capitalinas. O sea, no es solo un show: es una experiencia decembrina completa.

¿Cuándo tocan Los Cardenales de Nuevo León en el Zócalo de la CDMX?

22 de diciembre de 2025

19:30 a 21:00 horas

¿Qué actividades habrá en el Festival Luces de Invierno 2025?

El Zócalo se transforma en un escenario multifacético con música, teatro y ambiente navideño desde temprano:

Coro Stacatto

Chilangos al pesebre

Cuarteto de guitarras de CDMX

Natalia Milán

Carolina Ross

Los Cardenales de Nuevo León

Sonido Barrio Norte

¿Cómo llegar al Festival Luces de Invierno 2025?

La forma más práctica de llegar es en metro por la Línea 2; la estación Allende queda a unas cuadras del Zócalo. Toma en cuenta que en eventos grandes suelen cerrar la estación Zócalo/Tenochtitlán.

Los Cardenales de Nuevo León no son un grupo más: cuentan con más de 40 años de trayectoria, convirtiéndose en un ícono del regional mexicano con premios importantes y una legión de fans que va de abuelos a jóvenes.