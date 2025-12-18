Los Cardenales de Nuevo León darán concierto GRATIS en CDMX: fecha, horarios y todo lo que debes saber sobre el evento

Si aún te falta plan para diciembre, la capital tiene uno perfecto para cerrar el año con ritmo norteño: Los Cardenales de Nuevo León, una de las bandas más emblemáticas del regional mexicano, tocarán en el Zócalo de la CDMX.
Así es, clásicos como “Mi cómplice”, “Belleza de cantina” y “Necesito decírtelo”, bajo la voz inconfundible de Don Cayo, harán bailar a los miles de asistentes al Festival Luces de Invierno 2025.
Este evento gratuito busca crear una mezcla de música, ambiente navideño, arte, cultura y tradicionales verbenas capitalinas. O sea, no es solo un show: es una experiencia decembrina completa.
¿Cuándo tocan Los Cardenales de Nuevo León en el Zócalo de la CDMX?
- 22 de diciembre de 2025
- 19:30 a 21:00 horas
¿Qué actividades habrá en el Festival Luces de Invierno 2025?
El Zócalo se transforma en un escenario multifacético con música, teatro y ambiente navideño desde temprano:
- Coro Stacatto
- Chilangos al pesebre
- Cuarteto de guitarras de CDMX
- Natalia Milán
- Carolina Ross
- Los Cardenales de Nuevo León
- Sonido Barrio Norte
¿Cómo llegar al Festival Luces de Invierno 2025?
La forma más práctica de llegar es en metro por la Línea 2; la estación Allende queda a unas cuadras del Zócalo. Toma en cuenta que en eventos grandes suelen cerrar la estación Zócalo/Tenochtitlán.
Los Cardenales de Nuevo León no son un grupo más: cuentan con más de 40 años de trayectoria, convirtiéndose en un ícono del regional mexicano con premios importantes y una legión de fans que va de abuelos a jóvenes.