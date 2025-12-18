Yuri es cancelada, otra vez, por lanzar comentarios homofóbicos, ahora contra Ricky Martin

Durante una presentación en la Arena Monterrey, la cantante mexicana, Yuri, compartió una anécdota del rodaje del video de “Todo mi corazón” con Ricky Martin, donde recordó con detalles que los besos que hubo entre ellos no eran ficción, provocando inicialmente risas entre el público.

Todo era risas y diversión hasta que, con un tono curioso, la artista lamentó que muchos hombres “guapos” sean parte de la comunidad LGBT+, refiriéndose a que Ricky Martin ahora está fuera del mercado tras declarar públicamente su orientación sexual: “Dios mío, ¿por qué ya todos los guapos son guapas? O sea, yo entiendo, pero ¿por qué?, por ejemplo, Ricky Martin se nos fue pa’l monte”.

Esta frase fue percibida por múltiples usuarios de redes sociales como un comentario insensible e incluso homofóbico.

Múltiples clips del momento se volvieron virales y los comentarios no se hicieron esperar, algunos defendiendo el tono “en broma” de la cantante y otros señalando el momento como una reincidencia ante su postura discriminatoria que refuerza estigmas sobre la comunidad LGBTQ+.

Esto detonó un debate más amplio sobre cómo figuras públicas deben abordar temas de orientación sexual sin usar en frases que puedan interpretarse como prejuiciosas.

El historial de Yuri con la comunidad LGBTIQ+

Esta no es la primera vez que Yuri está envuelta en una controversia alrededor de comentarios sobre la comunidad LGBT+. En el pasado ha sido señalada por otras declaraciones que seguidores consideran insensibles, y en aquella ocasión ella misma dijo que no creía necesitar disculparse porque “tiene su forma de pensar”.

Este historial ha alimentado la actual crítica en redes, donde algunos usuarios repiten que las celebridades deben tener mayor cuidado al referirse a temas delicados.