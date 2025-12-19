Christian Nodal demanda a Cazzu: qué pide y cómo avanzará el caso legal

Christian Nodal arremete contra Cazzu: abogados aseguran que ha "mentido" y dado "versiones distorsionadas" de los hechos

La disputa entre el cantante mexicano Christian Nodal y la artista argentina Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, ha tomado un rumbo legal más formal. Una demanda interpuesta por Nodal en noviembre pasado fue admitida por un juez de Jalisco, lo que da inicio a un proceso judicial que gira en torno a temas profundamente personales: la custodia, el régimen de convivencia y la pensión alimenticia de la hija que ambos comparten, Inti.

Este nuevo capítulo en la vida de ambos artistas demuestra que las diferencias que surgieron tras su separación no se limitaron a los reflectores o a los comentarios en redes sociales, sino que ahora están en manos de la justicia civil mexicana.

¿Cómo va la demanda de Christian Nodal contra Cazzu?

El magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, confirmó que la demanda de Nodal fue admitida en los tribunales de ese estado y se encuentra en una fase inicial. Aunque Cazzu y la menor residen en Argentina, el juez determinó que existen razones legales para que el proceso se tramite en Jalisco, pese a que las leyes locale suelen indicar que los casos que involucran a menores deben ventilarse en el lugar de residencia del niño o niña.

“Se admite aquí en Jalisco y se verificó que corresponda en todo caso darle entrada aquí, por lo menos de manera inicial. El juez sí aceptó la demanda al considerar que sí existen elementos legales para ello”, señaló el magistrado.

La cantante no ha sido aún notificada formalmente del proceso en su contra, ya que esto tendrá que ocurrir en 2026 a través de una carta rogatoria, un mecanismo diplomático para comunicar documentos legales entre países.

¿Qué pide Nodal en la demanda contra Cazzu?

Según el propio magistrado, la demanda presentada por Nodal, la cual ingresó el 4 de noviembre de 2025, incluye tres solicitudes principales centradas en el bienestar de su hija:

Custodia legal, es decir, que se defina ante la autoridad con quien vivirá Inti y bajo qué condiciones.

Reglas claras de convivencia y visitas, para garantizar que el vínculo afectivo entre padre e hija se mantenga y se fortalezca.

Fijación de una pensión alimenticia provisional, orientada a cubrir las necesidades básicas de la menor mientras se resuelve el fondo del caso.

Esta acción legal deja claro que Nodal busca no solo su papel como padre presente en la vida de Inti, sino también establecer parámetros jurídicos que regulen la relación y responsabilidades de ambos padres durante el proceso.

El presidente del tribunal también señaló que, aunque la demanda ya fue admitida, el caso todavía está en sus primeras etapas y dependerá de la notificación formal y de cómo se desarrollen los próximos pasos legales, incluyendo posibles recursos legales de parte de Cazzu, como apelaciones o amparos ante tribunales mexicanos si se cuestiona la competencia del juzgado.

Por ahora, la disputa sigue siendo manejada con discreción en términos públicos, sin declaraciones oficiales de ninguno de los dos artistas sobre el avance del caso.