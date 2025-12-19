Feria de León 2026: cómo hacer el pre-registro paso a paso para comprar boletos

Pre registro para obtener boletos para la Feria de León Especial

La Feria Estatal de León 2026, una de las celebraciones culturales y musicales más importantes de México...¡está cada vez más cerca! Del 9 de enero al 4 de febrero de 2026, esta edición conmemorará 450 años de la fundación de León y marcará la 150ª Feria, con un nutrido programa que incluye desde conciertos de talla internacional hasta actividades para toda la familia.

Pero si lo tuyo son los conciertos y tienes pensado asistir, en esta nota te decimos cómo obtener tus boletos, ya que para poder participar en la compra de los accesos más cotizados —como los de Línea Cero, la zona preferente del escenario— se requiere hacer un pre-registro obligatorio, y aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso para no perderte las actuaciones de Zoé, Foo Fighters, entre otros... ¡Toma nota!

¿Qué es el pre-registro y por qué es importante?

El pre-registro es un trámite previo que deben completar quienes quieran comprar boletos para conciertos populares en la Feria de León 2026. Este proceso comenzó el 16 de diciembre de 2025 y es indispensable para tener acceso a la venta oficial de entradas, principalmente para la Zona Cero del Foro de la Gente, que ofrece mejor ubicación y visibilidad durante los conciertos.

La Feria ha habilitado este registro para ordenar la venta, evitar saturaciones en línea y dar prioridad a quienes cumplieron el preregistro antes de la apertura de la venta.

¿Cómo hacer el pre-registro?

1. Ingresa al sitio oficialVisita la página de la Feria Estatal de León 2026 y busca la sección del Foro de la Gente presentado por Mazda.

2. Selecciona el conciertoDentro de esa sección, elige el evento o artista al que deseas asistir. La feria confirmó una lista diversa que incluye desde Foo Fighters y Zoé, hasta Tiësto, Ángeles Azules, La Arrolladora, DLD, Moenia, entre muchos otros.

3. Da clic en “Línea Cero”Esta opción te llevará al proceso de pre-registro para acceder a la venta anticipada de boletos de Línea Cero.

4. Regístrate en Ticket OneSerás redirigido a la plataforma de Ticket One, donde deberás crear una cuenta con tus datos personales. Asegúrate de que tu correo y teléfono sean correctos, ya que son clave para confirmaciones y notificaciones.

5. Confirma tu registroAl finalizar, recibirás una confirmación por correo electrónico. Guarda este mensaje, ya que es tu constancia de que completaste el pre-registro.

¿Qué artistas podrás ver en la Feria de León 2026?

La Feria de León 2026 tiene confirmados conciertos con artistas internacionales y nacionales que abarcan diversos géneros. El calendario incluye:

Foo Fighters – 10 de enero

– 10 de enero Pequeños Musical – 11 de enero

– 11 de enero La Trakalosa de Monterrey – 16 de enero

– 16 de enero DLD – 17 de enero

– 17 de enero Los Ángeles Azules – 20 de enero

– 20 de enero La Arrolladora – 23 de enero

– 23 de enero Kinky – 24 de enero

– 24 de enero Tiësto – 30 de enero

– 30 de enero Moenia – 31 de enero

– 31 de enero Paty Cantú y Mau y Ricky – 1 de febrero

– 1 de febrero Banda Machos – 3 de febrero

– 3 de febrero Zoé – 4 de febrero

Además de conciertos, la Feria Estatal de León 2026 promete actividades culturales, gastronomía, juegos mecánicos y espectáculos familiares como parte de la celebración de los 450 años de la ciudad. La expectativa de organizadores y asistentes es alta, y la necesidad de un proceso ordenado como el pre-registro responde a un esfuerzo por garantizar que todos puedan vivir la experiencia sin contratiempos.