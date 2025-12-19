Netflix estrena ‘La hora de los valientes’, el remake de ‘Tiempo de valientes’

‘La hora de los valientes’ en Neflix Foto: Netflix

“La hora de los valientes” es la nueva película mexicana que llegó a Netflix este 19 de diciembre de 2025 y que ha encendido el interés de cinéfilos interesados en recientes producciones.

Más que un simple remake, esta versión trae a la pantalla una historia familiar con guiños a tiempos contemporáneos, con una mezcla de comedia, acción y emoción que respeta el espíritu original de sin perder su propia identidad.

Basada en Tiempo de valientes (2005), el clásico moderno del cine argentino dirigido por Damián Szifrón, la película fue adaptada para conectar con el público mexicano bajo la dirección del argentino Ariel Winograd, quien trasladó la trama al corazón de la Ciudad de México con el mismo cariño y admiración que siente por la obra original.

Escena de ‘La hora de los valientes’ Foto: Neflix

¿De qué trata “La hora de los valientes”?

“La hora de los valientes” sigue la peculiar travesía de Mariano Silverstein, interpretado por Luis Gerardo Méndez, un psicoanalista nervioso que, tras un accidente de tránsito, se ve forzado a realizar trabajos comunitarios. Su nueva tarea: acompañar a un policía melancólico, Díaz (interpretado por Memo Villegas), un hombre que ha perdido rumbo tras una dolorosa traición amorosa. Juntos, estos dos personajes tan distintos entre sí se ven envueltos en una compleja investigación que mezcla crimen, comedia y desafíos personales que los obligan a confrontar sus propios miedos.

Lo que nos podría cautivar de esta versión no es solo la trama policíaca con giros y humor, sino la conexión humana que se establece entre los protagonistas y cómo esta película celebra temas tan universales como la amistad, la vulnerabilidad y la valentía emocional.

El director Ariel Winograd, con una carrera que incluye comedias y thrillers populares, mantuvo una profunda conexión con el trabajo original, tanto que consultó con el propio Szifrón durante el proceso creativo.

Protagonizada por Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas, con actuaciones complementadas por un elenco sólido que incluye a Christian Tappan y Verónica Bravo, la película exhibe una química especial entre los protagonistas que hace que la historia fluya con naturalidad y empatía. Un estreno que captará la atención del público y que seguramente generará una conversación en torno a esta producción mexicana.