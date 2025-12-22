Anuncian el cartel para el festejo de Año Nuevo 2026 en CDMX con fiesta de música electrónica Festeja el inicio del 2026 en la “fiesta de música electrónica más grande del mundo” (Gobierno de la Ciudad de México)

Con artistas de música electrónica nacionales e internacionales, el festejo de Año Nuevo 2026 al que la Ciudad de México llama la “fiesta de música electrónica más grande del mundo” promete un inicio de año movido.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha anunciado en sus redes sociales cuál será la cartelera para la noche del 31 de diciembre, donde miles de personas festejarán el inicio del 2026.

La celebración del Año Nuevo 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 31 de diciembre en el Ángel de la Independencia y a lo largo de Paseo de la Reforma.

La fiesta iniciará a partir de las 18:00 horas hasta pasada la media noche, a las 2:00 de la mañana del 1 de enero de 2026, para cerrar y comenzar el año bailando al ritmo de la música electrónica.

Cartelera para la fiesta de Año Nuevo 2026 de la Ciudad de México

Si eres amante de la música, este Año Nuevo podrás celebrar el inicio del 2026 al pie del Ángel de la Independencia, en donde Paseo de la Reforma se convertirá en una pista de baile monumental.

“Convocamos desde ahorita a los capitalinos para que el fin de año y el nuevo año lo recibamos bailando también en el otro corazón de la Ciudad de México, que es Paseo de la Reforma”, fue lo expresado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Desde Francia, Colombia y Estados Unidos, además de artistas mexicanos, esta es la cartelera completa de los DJ’s que ambientarán el próximo 31 de diciembre con sus sonidos:

MGMT DJ Set de Estados Unidos

de Estados Unidos ARCA DJ Set de Colombia

de Colombia Ramiro Punte de México

de México Vel de Francia

de Francia Jehnny Beth de Francia

de Francia 3 BallMYT de México

de México Mariana Bo de México

de México Kavinsky Live de Francia

Junto a estos artistas, también para acompañar la noche y convertir la fiesta en una discoteca, habrá sonido de alta potencia, bailarines, escenarios y visuales, además de luces láser que ambientarán la festividad.

Este festejo para celebrar el inicio del año 2026, el cual también está siendo llamada la “fiesta de música electrónica más grande del mundo”, busca superar lo vivido en la celebración del Año Nuevo 2025, en donde se presentaron los Polymarchs.