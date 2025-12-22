Lo que se sabe de la muerte del actor de It y The Wire James Ransone ¿Fue un suicidio?

James Ransone

¿Qué pasó con James Ransone?

El actor James Ransone fue hallado muerto el viernes 19 de diciembre en una residencia de la ciudad de Los Ángeles, informaron autoridades locales. De acuerdo con el informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, la causa de muerte fue suicidio por ahorcamiento.

Tras una llamada de alerta, elementos de seguridad acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, luego de la revisión inicial el caso fue clasificado como una muerte sin indicios de violencia externa, por lo que no se abrió una investigación criminal adicional. Medios estadounidenses como TMZ reportaron el deceso, información que posteriormente fue confirmada por HBO, productora con la que Ransone colaboró en diversos proyectos.

Las autoridades médicas señalaron que la determinación sobre la causa y la manera de la muerte se realizó conforme a los protocolos forenses establecidos, y hasta el momento no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento.

¿Quién era James Ransone?

James Ransone nació el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Maryland, y tenía 46 años. Fue ampliamente reconocido por su papel como Ziggy Sobotka en la serie The Wire y por interpretar a Eddie Kaspbrak en su versión adulta en It: Capítulo Dos.

Su trayectoria incluyó participaciones en películas como Sinister, The Black Phone, V/H/S/85, Small Engine Repair y What We Found, así como en series de televisión como Poker Face, Seal Team, 50 States of Fright y The First. Para muchos espectadores, Ransone se convirtió en un rostro recurrente del cine y la televisión ligados al género de terror y drama.

Rest in Peace James Ransone. You portrayed Eddie Kaspbrak so well. A character so loved and important in my childhood. You will always be EDDIE. Rest in eternal peace. ❤️🎈 pic.twitter.com/5epYE1utRa — Latrice (@latricejackson_) December 21, 2025

El último adiós

Tras darse a conocer la noticia, su esposa Jamie McPhee compartió un mensaje emotivo en redes sociales, en el que recordó el vínculo que compartieron y agradeció el tiempo vivido juntos, así como la familia que formaron. La pareja tenía dos hijos menores de edad, “Te dije que te he amado mil veces antes y sé que te volveré a amar, me dijiste ‘necesito ser más como tú y tú necesitas ser más como yo’ y tenías tanta razón”.

Diversas figuras del cine y la televisión, entre ellas Spike Lee, Wendell Pierce y Sean Baker, expresaron públicamente su pesar y rindieron homenaje al actor.