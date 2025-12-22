Natanael Cano y J Balvin protagonizan el cierre del “DeBÍ TiRAR Más FOTOS World Tour” de Bad Bunny en México

El último concierto del “DeBÍ TiRAR Más FOTOS World Tour” en México se convirtió en una noche histórica para miles de seguidores de Bad Bunny, quienes esperaban un cierre especial de gira. La expectativa se cumplió con la aparición de Natanael Cano y J Balvin, dos de los artistas más esperados por el público y que marcaron uno de los momentos más ovacionados del tour en el país.

¿Quiénes fueron los artistas invitados en el “DeBÍ TiRAR Más FOTOS World Tour” ?

Desde el inicio del concierto, el ambiente estuvo cargado de emoción. Sin embargo, fue con la salida de Natanael Cano al escenario cuando el recinto estalló en gritos y aplausos. El cantante sonorense, considerado uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados, compartió escenario con Bad Bunny en una presentación que unió dos géneros que han marcado a la música urbana y regional en los últimos años. Para muchos asistentes, este momento representó una de las colaboraciones más esperadas de la gira.

La sorpresa continuó con la aparición de J Balvin, cuyo ingreso al escenario provocó una reacción inmediata entre los miles de fans. El cantante colombiano, amigo cercano y colaborador recurrente de Bad Bunny, fue recibido con ovaciones, convirtiendo su presentación en uno de los puntos más altos del concierto final. Juntos interpretaron “La Canción” tema que marcó una época en la música latina, generando un ambiente de celebración total.

La participación de ambos artistas fue interpretada por el público como un gran cierre simbólico del paso de Bad Bunny por México. En redes sociales, fanáticas y fanáticos destacaron que la presencia de Natanael Cano y J Balvin cumplió con las expectativas de quienes asistieron esperando una noche única.

A lo largo del concierto, Bad Bunny agradeció al público mexicano por el respaldo constante, destacando que México ha sido una pieza clave en su carrera. Los mensajes de despedida estuvieron acompañados de aplausos, cánticos y muestras de afecto por parte de los asistentes, quienes no dejaron de corear cada canción.

¿Cuántas personas reunió el “DeBÍ TiRAR Más FOTOS World Tour” ?

El “DeBÍ TiRAR Más FOTOS World Tour” en México reunió a más de 500 mil personas en ocho noches, consolidándose como una de las giras más concurridas del artista en el país. La producción, el concepto visual y las colaboraciones sorpresa hicieron de cada presentación una experiencia distinta.

Con este concierto, Bad Bunny se despidió de México dejando un cierre memorable, marcado por la presencia de dos figuras que el público esperaba ver en vivo. Aunque no se ha confirmado una próxima visita, la última noche del tour quedó grabada como uno de los momentos más especiales de su relación con el público mexicano.