Se estrenará el documental sobre la vida de Melania en el Centro Trump-Kennedy

Melania Trump

El documental sobre la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se estrenará en el recinto recientemente rebautizado como Centro Trump-Kennedy, anteriormente conocido como el Centro Kennedy de las Artes Escénicas, según lo informado por el medio especializado The Hollywood Reporter.

Aunque aun no se ha confirmado la fecha exacta de la proyección, el estreno se dará en un contexto de fuerte carga política y simbólica, pues se generado gran controversia tras el cambio de nombre del recinto impulsado por la actual administración republicana.

Un adelanto que marca el tono del proyecto

El tráiler del documental, titulado simplemente Melania, fue dado a conocer la semana pasada y ya cuenta con casi 10 Millones de visualizaciones en YouTube. En los primeros segundos se puede apreciar a la exmodelo eslovena de 55 años que aparece vestida con el atuendo que utilizó durante la segunda toma de posesión de Donald Trump, acompañado de una frase que marca el tono del proyecto: “Aquí vamos de nuevo”.

La producción busca ofrecer una mirada más cercana a la figura de la primera dama, quien durante años mantuvo un perfil público reservado.

Estreno comercial y expansión en formato serie

Se sabe que el largometraje tendrá una duración de 104 minutos y llegará a los cines el 30 de enero de 2026, habría sido anunciado desde enero pasado, apenas dos semanas antes de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca.

Además del documental, Amazon MGM Studios prepara una serie documental de tres episodios, que ampliará el retrato biográfico de Melania Trump y su papel en la vida pública estadounidense.

El regreso de Brett Ratner a la dirección tras fuertes acusaciones

El documental está dirigido por Brett Ratner, cineasta conocido por la saga Rush Hour, quien vuelve a la industria tras años de ausencia luego de enfrentar acusaciones de mala conducta sexual en 2017, al inicio del movimiento Me Too.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, esta producción representa su regreso formal a la dirección, lo que ha generado debate en la industria cinematográfica.

Melania Trump y una estrategia de mayor visibilidad

El filme es interpretado como un paso más en la apertura de Melania Trump al público estadounidense, luego de la publicación de su libro de memorias a finales de 2024.

“Todo el mundo quiere saber. Así que aquí está”, afirma la primera dama en el documental.

Melania Documental sobre Melania Trump

Polémica por el cambio de nombre del Centro Kennedy

El recinto donde se estrenará el documental fue rebautizado el pasado 19 de diciembre como Centro Trump-Kennedy, un día después de que su junta directiva, encabezada por el propio Trump, votara a favor del cambio.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, justificó la decisión señalando la “increíble labor” del mandatario para “salvar el edificio” durante el último año. No obstante, el nombre del Centro Kennedy fue establecido por ley en enero de 1964, por lo que una modificación formal debería pasar por el Congreso, en donde actualmente los republicanos cuentan con mayoría.