¡Cookie al rescate! Daniel Curtis Lee dio refugio a su excompañero Tylor Chase; se propone apoyarlo en su proceso de rehabilitación

'Cookie' refugia a Tylor Chase, su excompañero en situación de calle Daniel Curtis Lee, más conocido por su papel ‘Cookie’ en Nickelodeon, viajó a California para encontrarse con Tylor Chase, quien vive en situación de calle y se encuentra luchando contra sus adicciones.

Este año se difundió por redes sociales la difícil situación que el antes actor infantil, Tylor Chase, estaba viviendo al encontrarse en situación de vulnerabilidad en las calles de Riverside, California.

Tras hacerse viral el video que mostraba las complicaciones de Tylor al dormir en las calles y luchar contra su adicción a las drogas, parte del reparto de la exitosa serie de Nickelodeon, Manual de Supervivencia Escolar de Ned, se movilizó para buscar opciones de apoyo a su antiguo compañero.

Una de las figuras que siguió de cerca el caso fue Daniel Curtis Lee, mejor conocido por su protagónico como ‘Cookie’, el genio amigo de Ned Bigby, quien decidió conducir a California esta semana de diciembre para hallar a Tylor Chase y resguardarlo del crudo clima invernal en una habitación de hotel, expresando su intención de ayudarlo a conseguir ayuda profesional.

“Un acto de bondad siempre genera otro”: el puente de apoyo a Tylor Chase

Al darse a conocer la situación de calle que el antiguo actor experimentaba, Shaun Weiss —ex actor de Disney, reconocido por su papel infantil en Los Patos Poderosos— solicitó al público a que lo ayudaran a encontrar a Chase para poder ofrecerle el apoyo que necesitaba.

Weiss es sobreviviente de la indigencia y el abuso de sustancias, situación que experimentó años atrás. Debido a esto, ha sido abierto en la conversación respecto a estos sucesos y ofreció a Tylor Chase una cama en un centro de rehabilitación.

A su llamado, respondió el creador de contenido Jacob Harris, quien tomó voluntariamente la tarea de localizar a Chase en las calles de Riverside donde se le había visto anteriormente; la búsqueda fue exitosa, hallándolo el día 22 de diciembre.

Tras una hora de diálogo, en la que Harris logró que Tylor hablara con su padre y algunos compañeros del elenco de Nickelodeon, el ex actor infantil accedió a pasar una noche en un hotel y pensar detenidamente en la decisión de ingresar a un centro de rehabilitación gestionado por Weiss.

“Desafortunadamente, no estaba listo para irse esta mañana”, informó Harris a través de su cuenta oficial de Instagram al día siguiente de la primera intervención; en el comunicado, informó que “un amigo cercano también vendrá hoy para hablar con él”.

Daniel Curtis Lee pone su granito de arena en la recuperación de Tylor Chase

Daniel Curtis Lee, o ‘Cookie’, como le conocen las personas nostálgicas que crecieron con las lecciones del Manual de Supervivencia Escolar de Ned, condujo hasta Riverside para encontrarse con Tylor Chase y aportar su parte en el proceso de recuperación del antiguo actor.

A través de sus redes sociales, Curtis Lee compartió su encuentro con Tylor, quien lo recibió alegremente al reconocerlo.

Después de intercambiar saludos, Daniel invitó a Tylor por pizza y en el local realizaron una videollamada con David Werheiser, quien interpretó al protagonista ‘Ned Bigby’. Al igual que sucedió con Daniel, la alegría del reencuentro se contagió a la pantalla a pesar de la distancia.

“Es la temporada de festividades, está lloviendo fuera. Sólo quiero que tenga al menos las necesidades básicas”, expresó Daniel en su video, mostrando que llevó a Tylor a una habitación de hotel en la que pueda pasar la semana de Navidad, resguardado del frío clima en el exterior.

¿Qué es lo que sigue para Tylor Chase?

En la descripción del video publicado por el actor y conductor del podcast Ned’s Declassified Podcast Survival Guide, asegura que este acto es un paso más cerca del tratamiento a largo plazo, objetivo principal en el apoyo a Tylor Chase.

Al despedirse y compartir palabras de cariño mutuo, Daniel señaló a Chase que se mantendrá cerca para seguir hablando y añadió que pueden comenzar con la rehabilitación en el instante que Tylor lo decida.

“Creo en ti. Vamos a ganar esto, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es aferrarnos a ello y seguir trabajando”, expresó mientras lo abrazaba.

Actualmente, se encuentra en la búsqueda de centros de rehabilitación que acepten a Tylor con una beca, así como busca un asesor financiero que lo oriente para la creación de un fideicomiso donde los fondos se liberen sólo después de completar con éxito el programa de recuperación.

“Queremos hacerlo de la forma correcta: de forma segura, estructurada y con apoyo”, declaró Daniel ante sus followers en Instagram, agradeciendo al grupo de fans de la serie que han mostrado su continuo apoyo.