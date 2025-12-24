Qué pasó con Tommy Shelby? Cillian Murphy regresa en Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

Después de años de especulación tras el cierre de la serie Peaky Blinders, el destino de Tommy Shelby vuelve al centro de la conversación con el estreno de la película “Peaky Blinders: El Hombre Inmortal”, protagonizada nuevamente por Cillian Murphy. El proyecto marca el regreso del icónico personaje en una historia que busca dar continuidad y profundidad al universo creado por Steven Knight.

¿Cuándo llegará a cines?

La cinta llegará a cines selectos el próximo 6 de marzo, mientras que su estreno en Netflix está programado para el 20 de marzo, ampliando así su alcance a nivel internacional. Con ello, los seguidores de la saga podrán conocer qué ocurrió con el líder de los Peaky Blinders tras los acontecimientos que cerraron la sexta temporada de la serie.

En la producción original, Tommy Shelby enfrentó una profunda crisis personal y política. Tras años de violencia, poder y ambición, el personaje quedó marcado por la guerra, las pérdidas familiares y su propio deterioro emocional. El final de la serie dejó abiertas varias interrogantes, principalmente sobre su futuro y si lograría romper con el ciclo de destrucción que lo acompañó desde sus inicios.

¿Cuál es el trama de esta cinta de “Peaky Blinders?

El Hombre Inmortal retoma esa etapa de incertidumbre. De acuerdo con los primeros adelantos, la historia se desarrolla en un contexto histórico complejo, donde Europa se encuentra nuevamente al borde del conflicto. Tommy Shelby, lejos de desaparecer, se ve obligado a confrontar viejos enemigos, decisiones pasadas y nuevas amenazas que ponen a prueba su legado.

Cillian Murphy vuelve a encarnar al personaje que lo consolidó como una de las figuras más destacadas de la televisión contemporánea. Su interpretación de Shelby fue reconocida por mostrar a un líder frío y calculador, pero profundamente humano, atrapado entre el poder, la culpa y la supervivencia. La película promete explorar una faceta más introspectiva del personaje, sin dejar de lado el tono oscuro y político que caracterizó a la serie.

La producción busca mantener la estética y narrativa que hicieron de Peaky Blinders un fenómeno global: vestuario de época, una ambientación cuidada y una historia centrada en el ascenso y las contradicciones del poder. Además, la transición al formato cinematográfico permitirá ampliar la escala visual y narrativa del relato.

Con este estreno, Peaky Blinders: El Hombre Inmortal se perfila como una pieza clave para cerrar o expandir definitivamente la historia de Tommy Shelby, respondiendo a una de las preguntas más repetidas por la audiencia: qué fue del hombre que lideró Birmingham con puño firme y mente estratégica.

La película representa una nueva oportunidad para entender el destino final de uno de los personajes más emblemáticos de la televisión reciente, ahora en la pantalla grande y, posteriormente, en streaming.