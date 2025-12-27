Harry Styles estrena “Forever, Forever” y levanta teorías en sus fans

Harry Styles El artísta británico estrenó un video que ha confundido a sus fans y dejando el mensaje "We Belog Together"

Este sábado 27 de diciembre, el cantante británico, Harry Styles, sorprendió a sus millones de fans en todo el mundo. El ex integrante de One Direction estrenó sin ningún aviso “Forever, Forever”, un video de él tocando el piano y que ha generado múltiples reacciones y teorías entre las y los fans.

Harry Styles regresa después de casi 3 años

El video comienza mostrando un segmento de una de sus últimas presentaciones en Italia donde se muestra a las y los fans desde horas antes de la presentación. Finalmente, aparece Styles tocando una canción instrumental en el piano, dejando el mensaje “We Belong Together” (pertenecemos a estar juntos".

Desde que se lanzó como solista tras salir en de One Direction, Harry Styles se ha consolidado como el más exitoso de aquella boy band. Sin embargo, había estado musicalmente inactivo desde el 2022, cuando lanzó su álbum más reciente, Harry’s House, con éxitos como: As it Was, Late Night Talking, Satellite, Matilda, entre otros.

Incluso sus cuentas de redes sociales como Instagram o X han estado relativamente inactivas en este tiempo, posteando sólo algunas de sus giras y presentaciones que tuvo durante 2024.

¿Qué significa Forever, Forever?

Las reacciones de las y los fans han sido variadas. Mientras algunas personas reaccionaron con emoción e interpretan esto como un mensaje de su posible regreso próximo a los escenarios, algunas otras lo han hecho con incredulidad o con la incertidumbre de no tener un significado claro.