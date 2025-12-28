INAH responde tras polémica de Bad Bunny en el Museo de Antropología

Bad Bunny terminó sus conciertos multitudinarios en la Ciudad de México del tour Debí Tirar Más Fotos, con miles de fans que acompañandolo en uno de los tramos más celebrados de su tour. Sin embargo, fuera del escenario, una visita cultural terminaría por colocarlo en el centro de una inesperada polémica.

Durante su estancia en la capital del país, Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real del cantante), mostró interés por la cultura mexicana, recorriendo la Casa Azul de Frida Kahlo, asistiendo a funciones de lucha libre y hasta visitando el Museo Nacional de Antropología (MNA), uno de los recintos más importantes del patrimonio histórico nacional.

¿Por qué se le esta criticando a Bad Bunny?

El recorrido por el museo ocurrió el 17 de diciembre, con custodia del personal del MNA, durante el recorrido, el cantante posó frente a diversas piezas emblemáticas Sin embargo, una fotografía en particular llamó la atención en redes, en ella se observa a Bad Bunny colocando brevemente la mano sobre una estela maya, una pieza arqueológica que no se encuentra protegida por vitrina.

Bad Bunny en el Museo Nacional de Antropología (Especial)

La imagen fue compartida por el cantante en sus historias de Instagram como parte de un mensaje de despedida dedicado a México, pero lo que en un inicio, fue recibido con entusiasmo pronto encendió la indignación en redes sociales pues usuarios cuestionaron por qué se permitió a una figura pública tocar una pieza histórica, una acción prohibida para el público general debido al riesgo de daños causados por aceites naturales de la piel, suciedad o desgaste acumulado. Las críticas se dirigieron principalmente al museo y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), acusados de otorgar trato preferencial a celebridades.

La controversia reabrió el debate sobre la preservación del patrimonio y la responsabilidad de las figuras públicas, y mientras algunos defendieron al cantante argumentando que el contacto fue breve y sin intención de daño, otros señalaron que este tipo de imágenes pueden incentivar conductas similares entre visitantes, poniendo en riesgo piezas irremplazables.

La respuesta del INAH a Bad Bunny

Ante la presión mediática, el 27 de diciembre, el INAH emitió un comunicado oficial para aclarar los hechos, en el que detalló que la visita ocurrió con custodia permanente y que, al momento en que el artista colocó la mano sobre la estela, el personal del museo le indicó de inmediato que no estaba permitido tocar las piezas. Bad Bunny retiró la mano de forma instantánea y, de acuerdo con la institución, no se registró daño alguno ni se aplicó sanción, ya que el incidente se resolvió en el sitio con una advertencia verbal.

El instituto reiteró que el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido y subrayó la importancia de preservar el patrimonio para las futuras generaciones.

Además en sus redes sociales también compartieron un mensaje sobre aclarando lo sucedido y culminando con el mensaje: “Como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido”

#INAHInforma ℹ️ El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informa ante la circulación en redes sociales de imágenes relacionadas con la visita del cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, al Museo Nacional de Antropología (MNA). — INAH (@INAHmx) December 27, 2025

Similitudes con el caso de Mr.Beast

Este episodio no es aislado pues este mismo año, el acceso privilegiado a espacios culturales y arqueológicos ya había generado polémica con la visita del youtuber MrBeast, quien fue duramente criticado por grabar contenido en zonas restringidas, reavivando el debate sobre los límites entre la difusión cultural, el entretenimiento y la conservación histórica.

Bad Bunny no ha hecho comentarios directos sobre la polémica, dejando que su mensaje de amor por el país contraste con una discusión que sigue abierta: ¿hasta dónde llega el privilegio y dónde empieza la responsabilidad cultural?