Netflix y CDMX se unen para ofrecer talleres gratuitos a mujeres en 2026

Mujeres en la Producción Audiovisual ( Caleb Oquendo)

En busca de fortalecer la formación de nuevas creadoras audiovisuales, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que, durante el primer trimestre de 2026, ofrecerán una serie de talleres gratuitos dirigidos exclusivamente a mujeres.

Impartidos por Netflix México, la iniciativa forma parte de la Alianza para el Desarrollo Audiovisual Gobierno de la CDMX – Netflix, cuyo objetivo es impulsar el talento local y reducir la brecha de género en la industria cinematográfica y televisiva.

Los talleres se enfocarán en tres áreas clave de la producción audiovisual:

Gerencia de locación , impartido por Gerentes de Locaciones México (GLM)

, impartido por Gerentes de Locaciones México (GLM) Creación para asistentes de producción , a cargo de Asociación mexicana de Filmadoras (AMFI)

, a cargo de Asociación mexicana de Filmadoras (AMFI) Un taller enfocado en dirección, también a cargo de la AMFI

De acuerdo con la Secretaría de Cultura capitalina, estas actividades buscaran brindar herramientas prácticas y profesionalización especializada para que más mujeres puedan integrarse, crecer y consolidarse dentro del sector audiovisual.

Un esfuerzo con respaldo nacional e internacional

El anuncio se da en el contexto del convenio presentado a inicios de 2025 por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, mediante el cual la plataforma de streaming comprometió una inversión de mil millones de dólares para incentivar la producción de series y películas nacionales.

Este acuerdo tiene como finalidad detonar el desarrollo del sector creativo, ampliar las oportunidades laborales y fortalecer la capacitación profesional en México, con la Ciudad de México como uno de los principales nodos de producción audiovisual del país.

Otras colaboraciones culturales Netflix-CDMX

Desde octubre y hasta diciembre de este año de se llevó a cabo el Primer Taller de Escritura de Guion Cinematográfico y Televisivo, coordinado por la Secretaría de Cultura de la CDMX, la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México (CFILMA), la Asociación de Escritores Cinematográficos El Garfio A.C. y Netflix México.

El programa reunió a 56 participantes, quienes, durante el curso financiado por Netflix México, y con una duración de 60 horas, aprendieron herramientas fundamentales de narrativa audiovisual, como estructura, conflicto, construcción de personajes y lenguaje cinematográfico, para desarrollar guiones de cortometraje, argumentos de largometraje o biblias de serie.

Fue durante la ceremonia que el director general de CFILMA, Guillermo Saldaña Puente, adelantó la apertura de estas nuevas convocatorias enfocadas exclusivamente en mujeres.

Formación con enfoque de género

Saldaña Puente subrayó que los nuevos talleres forman parte de una estrategia para impulsar la equidad de género en la industria audiovisual, históricamente dominada por hombres en áreas técnicas y de toma de decisiones.

En el mismo sentido, Abril Alzaga, directora del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (PROCINECDMX), planteó la necesidad de impulsar historias diversas, que incluyan nuevas miradas y temáticas como las infancias y la salud mental.

Una de las participantes del taller de guion, Diana Díaz, destacó que la experiencia le permitió desarrollar un proyecto de largometraje enfocado en salud mental, además de adquirir una base sólida para iniciar su camino profesional en el cine. “De no saber nada, salí con una gran base”, compartió.

Próximas convocatorias

Hasta el momento, no se han dado a conocer las fechas exactas ni los requisitos de inscripción para los talleres dirigidos a mujeres en 2026; sin embargo, las autoridades culturales adelantaron que la información será difundida en los próximos meses a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

La alianza entre Netflix y el Gobierno capitalino refuerza la colaboración entre el sector público y privado para posicionar a la CDMX como un referente internacional de la industria audiovisual, mediante capacitación profesional, generación de empleo y fortalecimiento del desarrollo cultural.