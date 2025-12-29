Danielle es expulsada de NewJeans en medio del conflicto legal con ADOR

Danielle (X: @NewJeans_twt)

La integrante Danielle fue oficialmente retirada de NewJeans luego de que la agencia ADOR anunciara la terminación de su contrato exclusivo, marcando el punto más crítico de una disputa legal y corporativa que durante meses ha fracturado a uno de los grupos más exitosos del K-pop.

La decisión se dio tras una serie de fallos judiciales favorables a ADOR —subsidiaria de HYBE— y mientras el resto de las integrantes evalúa su regreso a la agencia. Danielle, en contraste, enfrentará acciones legales por presunto incumplimiento contractual.

El origen del conflicto

La controversia comenzó en abril de 2024, cuando HYBE inició una auditoría contra Min Hee-jin, entonces CEO de ADOR, acusándola de intentar independizar la agencia y apropiarse del control creativo de NewJeans. Min negó los señalamientos y acusó a HYBE de represalias, tras denunciar similitudes entre NewJeans y el grupo ILLIT, gestionado por otra subsidiaria de la empresa.

El enfrentamiento escaló rápidamente con demandas legales, conferencias de prensa públicas y la entrada directa de las cinco integrantes de NewJeans, quienes respaldaron a Min Hee-jin en tribunales.

NewJeans rompe el silencio

En septiembre de 2024, el grupo realizó una transmisión en vivo que sacudió a la industria del entretenimiento en Corea del Sur pues las integrantes denunciaron acoso laboral, vigilancia excesiva y filtración de información privada, además de exigir la restitución de Min Hee-jin como CEO.

El ultimátum fue rechazado por ADOR, lo que detonó nuevas acciones legales y una mayor exposición pública del conflicto, incluyendo el testimonio de Hanni ante la Asamblea Nacional de Corea del Sur.

Ruptura definitiva y fallo judicial

En noviembre de 2024, NewJeans anunció la terminación unilateral de sus contratos, una decisión que ADOR rechazó de inmediato. Meses después, en octubre de 2025, un tribunal falló a favor de la agencia, validando la vigencia de los contratos hasta 2029 y estableciendo fuertes sanciones económicas para las integrantes que realizaran actividades sin autorización.

Tras el fallo, Haerin, Hyein y Hanni confirmaron su regreso a ADOR. Minji continúa en negociaciones.

NEW JEANS IS FIVE pic.twitter.com/IRBK2guwyN — rina (@hurryuptmorrow) December 29, 2025

¿Por qué Danielle fue expulsada?

El 29 de diciembre de 2025, ADOR confirmó la terminación del contrato de Danielle, argumentando que era difícil continuar juntos debido a diferencias irreconciliables. “En el caso de Danielle, determinamos que sería difícil continuar juntas como miembro de NewJeans y artista de ADOR, y hoy le notificamos la terminación de su contrato exclusivo” señalaron. Además, se anunciaron demandas por penalizaciones económicas y daños contractuales

Entre los factores que influyeron en la decisión destacan:

Su apoyo constante y público a Min Hee-jin

La postura crítica de su familia frente a ADOR

Supuestas actividades independientes sin autorización

La ruptura de la confianza entre ambas partes

Danielle se convierte así en la primera integrante oficialmente removida del grupo desde el inicio del conflicto.

El futuro de NewJeans

Con Danielle fuera, el futuro de NewJeans permanece incierto, el grupo bien podría continuar como un cuarteto —si Minji regresa— o reducirse aún más. Mientras tanto, Min Hee-jin ha iniciado su propia agencia independiente, y múltiples demandas siguen en curso.

El apoyo de los fans

En redes sociales, seguidores de NewJeans manifestaron su inconformidad ante la salida de Danielle del grupo. A través de plataformas como X, Instagram y TikTok, los fans impulsaron etiquetas como #NEWJEANS_IS_FIVE, #NewJeansBoycott y #BoycottHYBE, las cuales se volvieron tendencia en las últimas horas. Las publicaciones reflejan el respaldo hacia la idol y el rechazo a las decisiones tomadas por la agencia, evidenciando el impacto del conflicto no solo en la industria del K-pop, sino también en su base global de seguidores.

This is for 5 innocent girl who just wanted to make music. Newjeans is five. Not more or less.

Newjeans Never Die!

💙🩷💛💚💜

#NewjeansBoycott #NEWJEANS_IS_FIVE #NewJeansNeverDie pic.twitter.com/L5ijsE0X3l — nini | i-dle 🎀 (@culsuzmiyeon) December 29, 2025

Un precedente para la industria

El caso de Danielle y NewJeans se perfila como uno de los más relevantes en la historia reciente del K-pop, al evidenciar los límites de la autonomía artística frente al peso legal de los contratos. Para muchos analistas, la salida de Danielle funciona como una advertencia para los idols que desafían abiertamente a las grandes agencias.

Más allá de la música, el conflicto ha abierto un debate sobre derechos laborales, control creativo y el costo de alzar la voz dentro de una industria altamente estructurada.