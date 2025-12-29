Después de 20 años, ‘Malcolm el de en medio’ regresa y este es su primer tráiler

Un reencuentro familiar… 20 años después

Esta nueva producción, compuesta de cuatro episodios, se sitúa 20 años después de la seria original, cuando Malcolm regresa a casa junto a su hija para asistir al 40 aniversario de bodas de Hal y Lois.

“Mi vida es fantástica ahora. ¡Todo lo que tuve que hacer fue mantenerme alejado de mi familia", ironiza Malcolm en el nuevo tráiler.

El elenco original está de vuelta

El proyecto marca el regreso de gran parte del elenco original, encabezado por Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hall), Jane Kaczmarek (Lois), Cristopher Kennedy Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese).

También se introducen nuevos talentos: Keeley Karsten como Leah (la hija de Malcolm), Vaughan Murrae como Kelly (el hermano menor), Kiana Madeira como Tristan (la novia de Malcolm) y Caleb Ellsworth-Clark, quien toma el papel de Dewey. Erik Per Sullivan, el actor original, se retiró de la actuación para dedicarse a sus estudios de posgrado en literatura victoriana, en Harvard.

¿Cuándo y dónde se estrena?

La serie es producida por 20th Television y New Regency. Linwood Boomer, creador de la serie original, regresa como guionista y productor ejecutivo. Se estrenará el 10 de abril en la plataforma y en el paquete “Hulu on Disney+”.

Los 151 capítulos de la serie original, transmitida entre el 2000 y el 2006, se encuentran disponibles actualmente en Hulu. ‘Malcolm el de en medio’ fue además clave en la carrera actoral de Bryan Cranston, quien años después alcanzó reconocimiento mundial por su papel en Breaking Bad.