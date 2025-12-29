México llega a Springfield: así es el nuevo episodio de Los Simpson

¿Dónde verlo?

El episodio 12 de la temporada 37, titulado “The Fall Guy-Yi-Yi”, se estrenó el pasado 28 de diciembre de 2025 a través de FOX en Estados Unidos y se espera que llegue próximamente a América Latina mediante la plataforma Disney Plus.

¿De qué trata?

En este capítulo, Homero Simpson se convierte de manera accidental en el doble de acción de la película El Hombre Abeja (Bumblebee Man), cinta en la que Pedro Chespirito, popular personaje mexicano dentro del universo de Springfield, busca revitalizar su carrera cinematográfica.

A lo largo de la historia, la sátira habitual de la serie se mezcla con referencias a la cultura mexicana, la migración y la identidad, mientras Homero y Pedro, pese a las adversidades, construyen una amistad inesperada.

Uno de los momentos más destacados ocurre en la secuencia final, cuando ambos protagonistas llegan al Mundo de los Muertos, representado con calles adornadas con papel picado y luces que evocan la festividad mexicana dedicada a los difuntos. La escena está acompañada por una versión instrumental de la canción “Cien años”, cuya primera interpretación fue realizada por Pedro Infante.

El episodio también incluye una clara alusión al escudo nacional mexicano, con la imagen de un águila real devorando una serpiente sobre un nopal.

La música regional tiene su papel con la participación de Los Tigres del Norte, quienes interpretan un corrido original titulado “El Corrido de Pedro y Homero”, que narra las aventuras de Homero como doble de acción al ritmo norteño. Además, un grupo de mariachis aparece durante una fiesta, acompañando con su música y alegría una típica reunión mexicana.

El Mariachi también hace su aparición especial, durante una fiesta los músicos acompañan con su característica música y alegría a una típica reunión mexicana.

Esta entrega de El Hombre Abeja es dirigida por el reconocido cineasta Alejandro González Iñárritu. Por su parte, regresa Humberto Vélez, la histórica voz latina de Homero, en uno de los momentos más esperados por la audiencia hispanoparlante.

