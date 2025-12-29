¿Qué fue de Caballo Dorado? Esto ha sido de los integrantes y el vocalista de “Payaso de Rodeo”

Caballo Dorado sigue galopando fuerte. Casi 40 años después, el “Payaso de Rodeo” continúa vivo en los escenarios. (Ig: Caballo Dorado)

¿Qué pasó con Caballo Dorado?, la agrupación de country que desató furor con “No rompas mi corazón” y “Payaso de rodeo”, se mantiene como referente musical desde el boom de 1997.

Con más de medio millón de copias vendidas, el éxito les abrió puertas en escenarios nacionales e internacionales.

Fundados en 1986 por Eduardo Gameros junto con sus hermanos y amigos, popularizaron un estilo de baile conocido como “las cuatro esquinas”, inspirado en los salones de Nashville y Kansas, una coreografía que se convirtió en sello de fiestas y rodeos en México.

¿Qué fue de Caballo Dorado, la mítica banda de “Payaso de Rodeo”?

La agrupación nacida en Chihuahua cabalga hacia sus 40 años de trayectoria. Tras el éxito de “No rompas más”, continúan activos sobre los escenarios con presentaciones en vivo.

En redes sociales, Eduardo “Lalo” Gameros, vocalista principal y líder del grupo, junto a Jorge Navarro, Fredy Navarro, Lalo y Gustavo, comparten mensajes y saludos para sus seguidores.

Las presentaciones recientes de la agrupación han tenido una gran respuesta durante las fiestas decembrinas, destacando su participación en el Festival de Luces 2025, celebrado en el estado de Chihuahua.





Caballo Dorado: así están hoy sus integrantes rumbo a 40 años de carrera

Caballo Dorado, la agrupación mexicana que marcó a generaciones con “No rompas más mi pobre corazón” y “Payaso de Rodeo”,sigue activa rumbo a cuatro décadas de trayectoria desde su debut el 2 de agosto de 1986, en la Arena de Rodeo de la Facultad de Zootecnia en Chihuahua.

De las bandas surgidas en la escena country de los años 80 y 90, es una de las pocas que conservan a sus integrantes originales.

Lalo Gameros, la voz de Caballo Dorado, es un apasionado por la música desde joven, decidió seguir ese llamado sin abandonar su formación académica en Derecho, Psicología y en Filosofía y Letras.

Hoy, cerca de celebrar 40 años de trayectoria musical, anuncia con orgullo la gira “Rumbo al Cuarto Piso“, un homenaje a casi cuatro décadas de historia, escenarios y conexión con el público.

La alineación actual está integrada por Eduardo “Lalo” Gameros, voz principal y fundador, quien continúa liderando al grupo en presentaciones y giras; Gerardo Gameros, guitarrista, activo en eventos recientes como el Mega Rodeo UACH 2025; y Gustavo Gameros, también miembro fundador y pieza clave del sonido country que los distingue.

Completan la formación Jorge Navarro, baterista histórico que en 2025 sufrió un infarto cerebral y permanece en recuperación, motivo por el cual su hijo ha cubierto temporalmente su lugar; y Audifred “Freddy” Navarro, integrante original que se mantiene de forma activa en la alineación oficial.