¿Cynthia Klitbo confirma que Sabine Moussier se someterá a la eutanasia?

En los últimos días, en redes sociales comenzó a circular un video en el que supuestamente Cynthia Klitbo confirma que Sabine Moussier se someterá a la eutanasia, lo que generó alarma y confusión entre seguidores de ambas actrices. Sin embargo, la información es falsa.

La propia Cynthia Klitbo salió a desmentir el contenido y aseguró que nunca realizó tales declaraciones. De acuerdo con la actriz, el video fue creado utilizando inteligencia artificial, manipulando su imagen y su voz para hacerla parecer real.

Cynthia Klitbo aclara los rumores

A través de sus redes sociales, Klitbo explicó que Sabine Moussier no se encuentra en proceso de eutanasia, ni ha viajado a Colombia, como se afirmaba en el material viral. También precisó que ella continúa trabajando en México y no está acompañando a la actriz en ningún procedimiento médico.

La intérprete hizo un llamado a sus seguidores a no creer todo el contenido que circula en plataformas digitales y alertó sobre el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial para difundir información falsa.

¿Cuál es el estado de salud de Sabine Moussier?

Sabine Moussier ha hablado abiertamente en el pasado sobre los problemas de salud que enfrenta, entre ellos una neuropatía de fibras pequeñas, una enfermedad autoinmune que provoca dolor crónico. No obstante, no existe ninguna confirmación oficial de que la actriz haya tomado la decisión de recurrir a la eutanasia.

Hasta el momento, ni Moussier ni su equipo han emitido comunicados que respalden los rumores difundidos en redes sociales.

Alerta por el uso de IA en noticias falsas

El caso ha reavivado la discusión sobre el uso de inteligencia artificial para crear videos engañosos, especialmente cuando involucran temas delicados como la salud o la muerte de figuras públicas. Cynthia Klitbo subrayó la importancia de verificar fuentes antes de compartir este tipo de contenido.