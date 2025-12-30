Desde My Chemical Romance hasta Rosalía: estos son los conciertos más esperados de 2026 en México

Una vez más, México se posiciona como pieza clave en la agenda internacional de presentaciones musicales.
Todos los ojos voltean hacia el país camino al Mundial 2026, donde se especula que Lady Gaga podría ser candidata para encabezar el show inaugural en el Estadio Ciudad de México —ahora Estadio Banorte—.
Además, ya se publicó la lista de conciertos confirmados donde grandes artistas elegirán México como sede para sus giras.
Entre lo más destacado aparece el regreso de Kanye West a territorio mexicano, la fuerza eléctrica de AC/DC, el pop oscuro de The Weeknd, la avalancha latina de Shakira y Mon Laferte, la potencia de Korn, y la gira masiva de Rosalía que tomará agosto.
A esto se suman festivales como Vive Latino, Tecate Pa’l Norte y el revival del Warped Tour, además de leyendas como Iron Maiden y Deep Purple para cerrar el año.
A continuación, el calendario oficial de conciertos en los principales recintos musicales de México, con fechas y ubicación.
Cartelera de conciertos más importantes en México 2026
Te compartimos el calendario completo de los conciertos más esperados en México para 2026:
ENERO 2026
- 17 de enero — Avenged Sevenfold / Estadio GNP Seguros, CDMX
- 24 de enero — José Madero / Estadio GNP Seguros, CDMX
- 27, 28 y 29 de enero — Silvana Estrada / Teatro Metropólitan, CDMX
- 30 y 31 de enero — Ye (Kanye West) / Plaza de Toros “La México”, CDMX
- 31 de enero — Yandel (Sinfónico) / Auditorio Nacional, CDMX
- 31 de enero — Molotov / Palacio de los Deportes, CDMX
FEBRERO 2026
- 6 de febrero — Jesse Baez / Teatro Metropólitan, CDMX
- 7 de febrero — Star Wars Sinfónico / Pepsi Center WTC, CDMX
- 12 de febrero — Maelo Ruiz / Teatro Diana, Guadalajara, Jalisco
- 13 y 14 de febrero — My Chemical Romance / Estadio GNP Seguros, CDMX
- 18 de febrero — Doja Cat / Palacio de los Deportes, CDMX
- 19 de febrero — Meme del Real / Teatro Metropólitan, CDMX
- 21 de febrero — Kali Uchis / Auditorio Banamex, Monterrey, N.L.
- 21 de febrero — Shakira / Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
- 22 de febrero — Kali Uchis / Auditorio Telmex, Zapopan, Jalisco
- 24 de febrero — Shakira / Estadio Carlos Iturralde, Mérida, Yucatán
- 24 de febrero — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (concierto) / Auditorio Nacional, CDMX
- 25 de febrero — Kali Uchis / Palacio de los Deportes, CDMX
- 26 de febrero — Silvana Estrada / Teatro Diana, Guadalajara, Jalisco
- 27 de febrero — Shakira / Estadio GNP Seguros, CDMX
MARZO 2026
- 8 de marzo — Lenny Kravitz / Auditorio Telmex, Zapopan, Jalisco
- 11 de marzo — Lenny Kravitz / Auditorio Banamex, Monterrey, N.L.
- 14 y 15 de marzo — Vive Latino 2026 / Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX
- 24 y 25 de marzo — Tyler, The Creator / Palacio de los Deportes, CDMX
- 27 de marzo — Tyler, The Creator / Parque Fundidora, Monterrey, N.L.
- 27 al 29 de marzo — Tecate Pa’l Norte / Parque Fundidora, Monterrey, N.L.
- 29 de marzo — Tyler, The Creator / Arena Guadalajara, Jalisco
- 31 de marzo — Nothing But Thieves / Pabellón Oeste, CDMX
ABRIL 2026
- 7, 11 y 15 de abril — AC/DC / Estadio GNP Seguros, CDMX
- 20, 21 y 22 de abril — The Weeknd / Estadio GNP Seguros, CDMX
- 28 y 29 de abril — Lorde / Auditorio Banamex, Monterrey, N.L.
- 30 de abril — Mon Laferte / Auditorio Telmex, Zapopan, Jalisco
MAYO 2026
- 1 de mayo — Mon Laferte / Palacio de los Deportes, CDMX
- 11 de mayo — Mon Laferte / Foro GNP Seguros, Mérida, Yucatán
- 19 de mayo — Korn / Palacio de los Deportes, CDMX
- 27 de mayo — Mon Laferte / Auditorio Banamex, Monterrey, N.L.
- 29 y 30 de mayo — Mon Laferte / Palacio de los Deportes, CDMX
AGOSTO 2026
- 15 y 16 de agosto — Rosalía / Arena VFG, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
- 19 de agosto — Rosalía / Arena Monterrey, N.L.
- 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto — Rosalía / Palacio de los Deportes, CDMX
SEPTIEMBRE 2026
- 12 y 13 de septiembre — Warped Tour / Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX
OCTUBRE 2026
- 2 de octubre — Iron Maiden / Estadio GNP Seguros, CDMX
DICIEMBRE 2026
- 16 de diciembre — Deep Purple / Arena Guadalajara, Jalisco
- 19 de diciembre — Deep Purple / Estadio Fray Nano, CDMX
México, referente histórico en presentaciones musicales a nivel global
México ha sido un punto clave para artistas internacionales debido a la energía de su público.
Michael Jackson describió su presentación en el Estadio Azteca como una experiencia inolvidable y un antes y un después en su carrera.
El país ha impulsado a talentos emergentes y recibido giras históricas.
Bellas Artes, el Foro Sol y el Zócalo capitalino —capaz de reunir a más de 100 mil personas— son algunos de los recintos preferidos por las grandes figuras de la música en el mundo.
Desde Los Fabulosos Cadillacs hasta Queen, Metallica y Shakira, México ha demostrado ser un destino imprescindible para la música global.
Por este motivo, 2026 será un año clave para la industria de presentaciones musicales en México. ¿Tú ya sabes a cuál ir?