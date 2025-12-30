Desde My Chemical Romance hasta Rosalía: Estos son los conciertos más esperados de 2026 en México (Agencia EFE)

Una vez más, México se posiciona como pieza clave en la agenda internacional de presentaciones musicales.

Todos los ojos voltean hacia el país camino al Mundial 2026, donde se especula que Lady Gaga podría ser candidata para encabezar el show inaugural en el Estadio Ciudad de México —ahora Estadio Banorte—.

Además, ya se publicó la lista de conciertos confirmados donde grandes artistas elegirán México como sede para sus giras.

Entre lo más destacado aparece el regreso de Kanye West a territorio mexicano, la fuerza eléctrica de AC/DC, el pop oscuro de The Weeknd, la avalancha latina de Shakira y Mon Laferte, la potencia de Korn, y la gira masiva de Rosalía que tomará agosto.

A esto se suman festivales como Vive Latino, Tecate Pa’l Norte y el revival del Warped Tour, además de leyendas como Iron Maiden y Deep Purple para cerrar el año.

A continuación, el calendario oficial de conciertos en los principales recintos musicales de México, con fechas y ubicación.

Cartelera de conciertos más importantes en México 2026

¡Todos los géneros desfilarán por el país! Conoce cuáles son los conciertos más esperados para 2026 en México.

ENERO 2026

17 de enero — Avenged Sevenfold / Estadio GNP Seguros, CDMX

24 de enero — José Madero / Estadio GNP Seguros, CDMX

27, 28 y 29 de enero — Silvana Estrada / Teatro Metropólitan, CDMX

30 y 31 de enero — Ye (Kanye West) / Plaza de Toros “La México”, CDMX

31 de enero — Yandel (Sinfónico) / Auditorio Nacional, CDMX

31 de enero — Molotov / Palacio de los Deportes, CDMX





FEBRERO 2026

6 de febrero — Jesse Baez / Teatro Metropólitan, CDMX

7 de febrero — Star Wars Sinfónico / Pepsi Center WTC, CDMX

12 de febrero — Maelo Ruiz / Teatro Diana, Guadalajara, Jalisco

13 y 14 de febrero — My Chemical Romance / Estadio GNP Seguros, CDMX

18 de febrero — Doja Cat / Palacio de los Deportes, CDMX

19 de febrero — Meme del Real / Teatro Metropólitan, CDMX

21 de febrero — Kali Uchis / Auditorio Banamex, Monterrey, N.L.

21 de febrero — Shakira / Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

22 de febrero — Kali Uchis / Auditorio Telmex, Zapopan, Jalisco

24 de febrero — Shakira / Estadio Carlos Iturralde, Mérida, Yucatán

24 de febrero — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (concierto) / Auditorio Nacional, CDMX

25 de febrero — Kali Uchis / Palacio de los Deportes, CDMX

26 de febrero — Silvana Estrada / Teatro Diana, Guadalajara, Jalisco

27 de febrero — Shakira / Estadio GNP Seguros, CDMX





MARZO 2026

8 de marzo — Lenny Kravitz / Auditorio Telmex, Zapopan, Jalisco

11 de marzo — Lenny Kravitz / Auditorio Banamex, Monterrey, N.L.

14 y 15 de marzo — Vive Latino 2026 / Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX

24 y 25 de marzo — Tyler, The Creator / Palacio de los Deportes, CDMX

27 de marzo — Tyler, The Creator / Parque Fundidora, Monterrey, N.L.

27 al 29 de marzo — Tecate Pa’l Norte / Parque Fundidora, Monterrey, N.L.

29 de marzo — Tyler, The Creator / Arena Guadalajara, Jalisco

31 de marzo — Nothing But Thieves / Pabellón Oeste, CDMX





ABRIL 2026

7, 11 y 15 de abril — AC/DC / Estadio GNP Seguros, CDMX

20, 21 y 22 de abril — The Weeknd / Estadio GNP Seguros, CDMX

28 y 29 de abril — Lorde / Auditorio Banamex, Monterrey, N.L.

30 de abril — Mon Laferte / Auditorio Telmex, Zapopan, Jalisco





MAYO 2026

1 de mayo — Mon Laferte / Palacio de los Deportes, CDMX

11 de mayo — Mon Laferte / Foro GNP Seguros, Mérida, Yucatán

19 de mayo — Korn / Palacio de los Deportes, CDMX

27 de mayo — Mon Laferte / Auditorio Banamex, Monterrey, N.L.

29 y 30 de mayo — Mon Laferte / Palacio de los Deportes, CDMX





AGOSTO 2026

15 y 16 de agosto — Rosalía / Arena VFG, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

19 de agosto — Rosalía / Arena Monterrey, N.L.

22, 24, 26, 28 y 29 de agosto — Rosalía / Palacio de los Deportes, CDMX





SEPTIEMBRE 2026

12 y 13 de septiembre — Warped Tour / Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX





OCTUBRE 2026

2 de octubre — Iron Maiden / Estadio GNP Seguros, CDMX





DICIEMBRE 2026

16 de diciembre — Deep Purple / Arena Guadalajara, Jalisco

19 de diciembre — Deep Purple / Estadio Fray Nano, CDMX

México, referente histórico en presentaciones musicales a nivel global

México ha sido un punto clave para artistas internacionales debido a la energía de su público.

Michael Jackson describió su presentación en el Estadio Azteca como una experiencia inolvidable y un antes y un después en su carrera.

El país ha impulsado a talentos emergentes y recibido giras históricas.

Bellas Artes, el Foro Sol y el Zócalo capitalino —capaz de reunir a más de 100 mil personas— son algunos de los recintos preferidos por las grandes figuras de la música en el mundo.

Desde Los Fabulosos Cadillacs hasta Queen, Metallica y Shakira, México ha demostrado ser un destino imprescindible para la música global.

Por este motivo, 2026 será un año clave para la industria de presentaciones musicales en México. ¿Tú ya sabes a cuál ir?







