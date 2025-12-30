Estas son las predicciones de Nostradamus y Baba Vanga para el 2026

Los escritos atribuidos a ambos personajes continúan generando interés, especialmente cuando se relacionan con crisis globales, conflictos internacionales y transformaciones sociales. No obstante, especialistas y académicos coinciden en que estas llamadas “profecías” suelen ser lecturas retrospectivas, reinterpretadas y adaptadas al contexto de cada época, más que anuncios precisos de acontecimientos futuros.

¿Qué predijo Nostradamus para 2026?

Michel de Nôtre-Dame, mejor conocido como Nostradamus, fue un astrólogo francés del siglo XVI que escribió una serie de cuartetas poéticas reunidas en Las Profecías, publicadas en 1555. Sus textos, de carácter simbólico y ambiguo, han sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos.

El “enjambre de abejas”

Una de las predicciones más llamativas señala: “El gran enjambre de abejas surgirá en la emboscada nocturna”. Algunos intérpretes han relacionado esta cuarteta con el año 2026 debido a la asociación numérica con el “26”. Sin embargo, el significado del enjambre, las abejas y la llamada emboscada nocturna permanece incierto.

“El gran hombre será derribado”

Otra predicción atribuida a Nostradamus sugiere que una figura destacada podría morir tras ser alcanzada por un rayo. El verso 26 de la Centuria I señala: “El gran hombre será derribado por un rayo”, una frase que ha sido interpretada como la caída repentina de una celebridad o líder influyente.

Imágenes de sangre y caos

En una cuarteta de tono más siniestro, el astrólogo escribió: “Por el favor que la ciudad mostrará… el Tesino rebosará de sangre”. Algunos analistas interpretan esta imagen como una metáfora de un evento con numerosas víctimas, una plaga o algún tipo de catástrofe natural.

¿Qué predijo Baba Vanga para 2026?

Aunque falleció hace casi tres décadas, la mística búlgara Baba Vanga se ha consolidado como una de las videntes más citadas del siglo XX. A la psíquica se le atribuyen predicciones sobre acontecimientos globales como el colapso de la Unión Soviética, el desastre de Chernóbil y la muerte de importantes figuras políticas.

Tensiones globales y un nuevo orden mundial

Entre las profecías más difundidas para 2026 figura un escenario de tensiones internacionales, en el que los conflictos no se manifestarían necesariamente como guerras tradicionales, sino a través de disputas económicas, tecnológicas y estratégicas.

Bajo esta interpretación, el mundo entraría en una etapa de reordenamiento global, marcada por el debilitamiento de alianzas históricas y la aparición de nuevos actores internacionales.

Crisis económica y fenómenos extremos en el horizonte

Otra predicción recurrente hace referencia a dificultades económicas a nivel mundial, con especial impacto en Europa y Asia. Escasez de recursos, inflación y protestas sociales serían los agentes centrales de este panorama.

El clima también ocupa un lugar relevante dentro de las visiones atribuidas a Baba Vanga. Para 2026, se menciona la posibilidad de fenómenos naturales intensos, asociados al avance del cambio climático.

Inteligencia artificial y los dilemas del futuro

Finalmente, una de las profecías más comentadas en la actualidad está relacionada con la tecnología. Se habla de desarrollos que impactarían directamente en la vida cotidiana, particularmente en áreas como la comunicación, la inteligencia artificial (IA) y la automatización.

Estas visiones suelen interpretarse como un anticipo de una mayor dependencia tecnológica, con beneficios evidentes, pero también con nuevos dilemas éticos y sociales.