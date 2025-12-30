Esto es todo lo que tienes que saber sobre el nuevo tráiler de “Avengers: Doomsday” en donde aparece Thor en modo papá y guerrero

Nuevo tráiler de “Avengers: Doomsday” Thor reaparece en modo papá y guerrero.

Tras confirmar el esperado regreso de Steve Rogers (Capitán América), ahora los Marvel Studios nos entrega un nuevo tráiler de Avengers: Doomsday centrado en el mismísimo Thor, interpretado por Chris Hemsworth.

Este breve adelanto de alrededor de un minuto muestra a Thor en un momento profundo y reflexivo: ya no es solo el héroe que lanza rayos y chistes, sino un padre decidido a regresar con vida y proteger a su hija adoptiva, Love.

El Dios del Trueno ora a Odín y a los antiguos dioses pidiendo fuerza para derrotar a un enemigo final… y volver a casa como padre y no solo como guerrero.

¿Qué Nos Dice Este Tráiler Sobre el MCU?

Este nuevo adelanto apuesta por una narrativa más intensa y emocional, pues Thor no será solo un héroe poderoso, sino uno que pelea por su familia y por el futuro del universo.

Además, el look de Thor recuerda a etapas más épicas de su historia, evocando las batallas intensas y el peso de su responsabilidad.

¿Quién es Love, la hija de Thor?

La presencia de Love, la hija adoptiva de Thor (quien fue introducida en Thor: Love and Thunder y es interpretada por India Rose Hemsworth) no es casual: su inclusión apunta a un arco que conectará las motivaciones del héroe con el problema de los multiversos que se avecina.

Aunque el tráiler se concentra en Thor, el contexto es claro: se alistan héroes clásicos y nuevos rostros para enfrentar una amenaza que promete sacudir al MCU.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

La película está programada para llegar a las salas de cine el 18 de diciembre de 2026, lo que la perfila como uno de los eventos cinematográficos más grandes de Marvel en años.

Este nuevo trailer de Avengers: Doomsday nos da más preguntas que respuestas: un Thor profundo, un Capitán América regresando a escena y un universo que se expande más que nunca.