Final de Stranger Things: ¿a qué hora y cuándo se estrenará en México?

Stranger Things 5: Volumen 2 Para la última y esperada entrega de Stranger Things, Netflix optó por dividir los ocho episodios programados para la quinta temporada y distribuirlos durante noviembre y diciembre de 2025.

Después de casi una década atrapando a millones de fans en el mundo, la serie Stranger Things está lista para decir adiós. La quinta y última temporada se estrenó en tres partes: primero con los primeros episodios, luego con el Volumen 2 en Navidad, y ahora con un cierre que tiene a todos emocionados y nostálgicos.

Los creadores, los hermanos Duffer, han mantenido en secreto muchos detalles de la historia, pero lo que sí sabemos es que el último episodio se estrenará este 31 de diciembre de 2025.

Fecha y hora exacta del capítulo final de Stranger Things

El capítulo 8, titulado “The Rightside Up”, será lanzado el:

Día: 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025 Hora: 7:00 pm (hora del centro de México)

7:00 pm (hora del centro de México) Transmisión: Netflix.

Esto significa que mientras muchos celebran la llegada del Año Nuevo, millones estarán pegados a la pantalla para ver cómo termina la historia de Eleven, Hopper, Vecna y el resto del grupo.

Además, este episodio también se proyectará en más de 500 salas de cine en Norteamérica, una nueva propuesta que convierte el final de Stranger Things en un evento aún más grande.

¿Por qué nadie se quiere perder el final de Stranger Things?

Duración extendida: “The Rightside Up” no es un capítulo común, durará aproximadamente 2 horas y 8 minutos , lo que lo coloca casi al nivel de una película completa.

“The Rightside Up” no es un capítulo común, durará , lo que lo coloca casi al nivel de una película completa. Netflix apuesta por un cierre espectacular, no solo en streaming, también en cine, haciendo que el final se viva como un momento aún más especial.

apuesta por un cierre espectacular, no solo en streaming, también en cine, haciendo que el final se viva como un momento aún más especial. Esta última entrega promete cerrar arcos de personajes, enfrentar al equipo con el villano final y ofrecer respuestas que han mantenido ocupadas a las comunidades de fans por meses.

¿Cómo se dividió Stranger Things 5?

La parte final de Stranger Things se lanzó en tres partes para mantener la emoción hasta el final: