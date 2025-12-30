Tulum da la bienvenida al 2026 con 3 eventos memorables en la jungla

Day Zero 2026

Tulum ya no es solo un destino, es una industria creativa que redefine el valor económico y cultural de la Riviera Maya. Cada temporada de fin e inicio de año genera una derrama que supera los 20 millones de dólares, dinamiza la cadena de valor local, desde hoteles, restaurantes, transporte, proveedores técnicos y sostiene más de 600 empleos directos e indirectos.

Más allá del impacto económico, la temporada reafirma un mensaje cultural: México no solo alberga festivales; crea experiencias con identidad propia; este 2026 inicia con tres eventos fuera de lo común, Tehmplo, Solomun y Day Zero, ejemplos de cómo la estética, la espiritualidad contemporánea y la innovación técnica se traducen en valor de marca país.

Se trata de experiencias que fusionan misticismo, arte, producción visual espectacular y música electrónica, llevándose a cabo desde el atardecer hasta el amanecer en entornos naturales.

Los eventos son posibles gracias a Lostnights Events y Mandala Group, dos plataformas mexicanas cuya alianza ha convertido la temporada invernal en un fenómeno global que combina diseño, tecnología, hospitalidad y producción de alto calibre. Lo que se produce no se queda en la selva: se exporta reputación, talento y un modelo de negocio que atrae inversión y flujo turístico de alto poder adquisitivo.

Y mientras Tulum atrae a viajeros de más de 60 países, la Riviera Maya se consolida como un laboratorio donde convergen turismo de lujo, sostenibilidad, branding de destino y la capacidad de generar retorno social y económico.

Calendario

El calendario inicia el 5 de enero con Tehmplo, un producto premium pensado para audiencias globales que buscan experiencias que mezclen ritualidad, diseño y confort.

Detrás de cada noche hay ingeniería: sonido calibrado para junglas, iluminación y shows de vanguardia, logística milimétrica y una curaduría artística que coloca a Tehmplo entre los recintos más relevantes del circuito electrónico internacional.

Day Zero 2026

Solomun regresa a la selva el 8 de enero trayendo consigo a miles de seguidores internacionales atraídos por un artista cuyo legado y alcance (más de dos millones de oyentes mensuales y remezclas que superan decenas de millones de reproducciones), convierten su presencia en un verdadero motor de demanda turística.

Solomun 2026

Y Day Zero vuelve a poner a Tulum en el mapa global: la experiencia, curada por Damian Lazarus y ejecutada por Lostnights, se presentará el 10 de enero, tras una edición en Milagres, Brasil, a realizarse el 3 de enero, consolidando una estrategia de exportación cultural que amplía el alcance del proyecto mexicano a mercados estratégicos.

Tehmplo Tulum 2026

Este movimiento tiene un doble efecto: por un lado, eleva la ocupación hotelera y el gasto promedio por asistente; por otro, posiciona a México como creador de productos culturales exportables.

La narrativa importa: cuando una ciudad pasa de recibir eventos a diseñarlos y llevarlos al exterior, cambia su papel en la economía creativa global. Lostnights lo demuestra con trayectorias que incluyen producciones en Miami, Nueva York, Las Vegas, Montenegro y Art Basel, casos que hoy sirven como puente para inversión, patrocinios de marcas de lujo y colaboraciones internacionales.