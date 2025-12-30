Víctimas del Doctor Cerebro en el Zócalo CDMX: horario, datos y lo que tienes que saber sobre su show gratuito

El Zócalo de la CDMX se prepara para disfrutar la presentación de uno de los eventos más esperados del año: el concierto gratis de Víctimas del Doctor Cerebro este 30 de diciembre de 2025, como parte del Festival Luces de Invierno 2025 en la capital.

La banda mexicana que mezcla ska, punk, metal alternativo y rock llevará su sonido explosivo al corazón de la ciudad para cerrar el año con energía pura.

Este espectáculo gratuito es parte de las actividades festivas programadas en la emblemática Plaza de la Constitución, donde miles de amantes de la música de distintos géneros podrán disfrutar sin pagar boleto.

¿A qué hora inicia el concierto gratis en el Zócalo?

El concierto de Víctimas del Doctor Cerebro empieza a las 19:30 horas de este 30 de diciembre de 2025 en la plancha del Zócalo de CDMX.

Te recomendamos llegar con tiempo para buscar un buen lugar, porque este evento gratuito atrae tanto a fans de toda la vida como a quienes quieren vivir una experiencia musical única antes de recibir el Año Nuevo.

¡35 años de trayectoria de las Víctimas del Doctor Cerebro!

Esta presentación no es cualquier concierto, una de las bandas más icónicas del rock alternativo en México celebra más de tres décadas de historia.

Nacidos en Ciudad Nezahualcóyotl, Las Víctimas han forjado una carrera llena de performance, energía en vivo y mezcla de géneros, que los ha convertido en un referente para varias generaciones.

Todo está alineado para que la Plaza de la Constitución se convierta en un punto de música, baile y memorias al ritmo de sus temas más emblemáticos.